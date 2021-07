Sondage : Combien de temps gardez-vous votre smartphone Android avant de passer à la version supérieure ?

Les smartphones sont des appareils utiles mais peuvent souvent être de petites choses inconstantes. Comme toute technologie, il y a toujours la possibilité que quelque chose se brise, ou peut-être que vous finissiez par le laisser tomber et par briser votre écran. Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un peut vouloir remplacer son smartphone par un nouveau, et heureusement, il existe de nombreuses options parmi les meilleurs téléphones Android.

Les OEM n’aident pas beaucoup non plus, car ils ont pris l’habitude de lancer plus de produits phares par an, comme Samsung, par exemple, avec la série Galaxy S21 plus tôt cette année et le Galaxy Z Fold 3 qui devrait arriver en août. . Donc, dans cet esprit, nous voulons savoir combien de temps vous conservez habituellement votre smartphone avant de passer à un nouveau.

Combien de temps gardez-vous votre smartphone avant la mise à niveau ?

Les téléphones Android étaient connus pour ne pas avoir une très longue durée de vie en raison de la façon dont les mises à jour Android étaient gérées. Cela ferait passer les acheteurs de smartphones à côté d’importantes mises à jour de sécurité attirant de nouvelles fonctionnalités, les obligeant à acheter un téléphone plus récent. Les smartphones Google Pixel recevraient souvent le plus de mises à jour, et rapidement, mais ce n’était presque jamais le cas pour les autres OEM, surtout si vous possédiez un téléphone LG. Heureusement, cela a changé avec les entreprises qui promettent un support logiciel plus long pour leurs smartphones. Et c’est bien parce que franchement, tout le monde ne peut pas débourser 1 000 $ chaque fois qu’un nouveau modèle sort.

Samsung s’est engagé à ce que ses téléphones récents bénéficient d’au moins quatre ans de support logiciel, tandis que d’autres sociétés comme OPPO promettent trois ans. Même LG s’est engagé à prendre en charge ses appareils pendant trois ans, malgré le retrait de l’entreprise du secteur des smartphones. On dit même que le Pixel 6 offre cinq ans de support logiciel, ce qui repousse le territoire de l’iPhone.

Grâce à des initiatives telles que Project Mainline, il est de plus en plus facile de conserver votre smartphone plus longtemps, en particulier pour ceux qui ne souhaitent pas particulièrement disposer du matériel le plus récent et le plus performant.

Et pour ceux d’entre vous qui reçoivent souvent de nouveaux téléphones, vous pouvez envisager de faire don ou de recycler votre ancien téléphone Android.

