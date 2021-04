Sondage: combien de temps le délai d’expiration de votre écran est-il défini?

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Chaque smartphone sur le marché dispose d’un paramètre de délai d’expiration de l’écran, permettant aux utilisateurs d’ajuster le temps nécessaire à un écran pour s’éteindre automatiquement. Et il existe des arguments pour les paramètres de délai d’expiration court et long.

Certaines personnes pourraient préférer un délai d’expiration très court (par exemple 30 secondes), car il contribue à une meilleure durée de vie de la batterie en théorie et réduit le risque de brûlure de l’écran sur les téléphones OLED. D’autres propriétaires de smartphones peuvent pencher vers une période de temporisation plus longue (une minute ou plus) afin de ne pas avoir à déverrouiller à nouveau l’appareil pendant un certain temps. Les téléphones de Google vous permettent même de définir un délai d’expiration de 30 minutes.

Alors, que préfèrent les lecteurs d’Android Authority? Eh bien, c’est là que vous intervenez. Nous voulons savoir quelle option de mise en veille de l’écran vous utilisez. Faites-nous part de votre préférence en répondant au sondage ci-dessus.

Personnellement, je règle généralement le délai d’expiration de mon écran sur une ou deux minutes. De cette façon, je peux rapidement reprendre là où je m’étais arrêté si je suis momentanément distrait. Et je suis beaucoup distrait. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur le sujet!