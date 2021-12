Sondage : combien d’émissions Apple TV+ avez-vous regardées jusqu’à présent ?

Après deux ans depuis ses débuts, Apple TV+ propose désormais plus de 80 émissions originales. Regardez-vous le streaming vidéo d’Apple ? Et si oui, combien en avez-vous regardé jusqu’à présent ?

Apple a une petite bibliothèque par rapport à certains de ses concurrents comme Netflix, HBO Max ou Disney+. Cela dit, petit ne veut pas dire mauvais, car le streaming est toujours loué pour sa qualité. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été récompensés par 154 victoires et 523 nominations.

Lorsque le service a été lancé le 1er novembre 2019, il présentait « The Morning Show », « SEE », « Servant » et « For All Mankind ». Lentement, la société a commencé à lancer ses documentaires originaux, ses films et ses émissions pour enfants.

Par exemple, « Greyhound » de Tom Hanks et le documentaire de Billie Eilish ont été bien reçus, et quand Apple a lancé la première saison de « Ted Lasso », les choses ont commencé à changer pour le service. Même si la société ne partage toujours pas le nombre d’abonnés dont elle dispose, elle ne donne plutôt qu’une idée de ses meilleures émissions de télévision.

À The Information, une « personne connaissant les chiffres » a déclaré qu’Apple TV+ comptait environ 40 millions d’abonnés à l’été 2021. Environ la moitié de ces abonnés paient pour le service, tandis que l’autre moitié est en essai gratuit. .

Non seulement cela, mais de temps en temps, la société offre aux nouveaux clients la possibilité de regarder quelques-unes de ses meilleures émissions de télévision avant de s’abonner au service de streaming.

Un autre indice qui montre à quel point Apple TV+ se développe est qu’Apple doit maintenant commencer à s’inquiéter davantage du piratage de son contenu, car des émissions comme « Ted Lasso » et « The Morning Show » apparaissent sur des services de streaming illégaux. « Foundation », par exemple, était l’une des émissions Apple TV+ les plus piratées en 2021.

Personnellement, en pensant à ces deux années, j’ai été impressionné par la qualité d’Apple Originals. Je me suis vu regarder des documentaires comme « Long Way Up » et « Earth At Night In Colors », ce que je ne ferais pas normalement. De plus, je suis devenu accro à chaque nouvel épisode de « Ted Lasso », « Foundation », « Trying » et bien d’autres.

Jusqu’à présent, je pense avoir regardé au moins 20 Apple Originals sur Apple TV+, alors je vous demande : les regardez-vous toujours ? Si oui, combien d’émissions Apple TV+ avez-vous regardées jusqu’à présent ? Votez dans le sondage, partagez vos impressions et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :