Sondage: Combien paieriez-vous pour un boîtier HomePod et Apple TV deux en un?

Plus tôt cette semaine, Bloomberg a rapporté qu’Apple travaillait sur un nouveau produit pour la maison intelligente qui combinerait une Apple TV et un HomePod, et ajouterait une caméra pour la prise en charge de FaceTime. Alors que l’idée de ce produit semble incroyablement intrigante, la question dans l’esprit de tout le monde est le prix …

Il existe déjà un marché pour ces types de produits de cinéma maison intelligents. L’une des options les plus populaires est le Roku Streambar, qui est une barre de son intelligente qui sert également de décodeur avec l’interface Roku. Il se vend 129 $, ce qui le place dans le bas de gamme du marché.

Dans le haut de gamme du marché, vous avez des choses comme le Sonos Arc et la Bose Smart Soundbar 700. Ces produits se vendent à plus de 700 $, et ils se concentrent sur la combinaison d’une qualité sonore haut de gamme avec la commande vocale via des plates-formes telles que Amazon Alexa et Assistant Google.

Le rapport de Bloomberg décrit les efforts d’Apple comme un produit combinant Apple TV et HomePod, ainsi que l’ajout d’une caméra pour les fonctionnalités FaceTime et HomeKit. Vous obtiendrez essentiellement une Apple TV et un HomePod dans un seul package:

Les autres capacités de l’appareil incluraient les fonctions standard du boîtier Apple TV comme regarder des vidéos et des jeux, ainsi que des utilisations de haut-parleurs intelligents tels que la lecture de musique et l’utilisation de l’assistant numérique Siri d’Apple. S’il était lancé, il représenterait l’offre de matériel pour maison intelligente la plus ambitieuse d’Apple à ce jour.

Ce produit en est clairement à ses débuts, mais s’il se concrétise à l’avenir, cela ressemble certainement à quelque chose qui ne sera pas bon marché. En fait, je pense personnellement que ce produit «HomePod TV» coûtera probablement au moins 500 $.

L’Apple TV actuelle commence à 179 $, et avant son arrêt, le HomePod était vendu 299 $. Une fois que vous avez pris en compte des éléments tels que l’appareil photo, le produit combiné HomePod + Apple TV devient encore plus cher

Ce qui est intéressant, c’est que cela ne résoudrait vraiment aucun des problèmes que les gens ont avec le HomePod ou l’Apple TV – d’autant plus que la principale plainte que la plupart des gens ont à propos de ces produits est le prix. Cela étant dit, ce serait une option haut de gamme pour les fans d’Apple à la recherche d’une barre de son intelligente de qualité.

Il est également possible qu’Apple soit en mesure de satisfaire les deux extrémités du marché en lançant une Apple TV moins chère aux côtés de ce produit combo haut de gamme.

Qu’est-ce que tu penses? Combien paieriez-vous pour un combo haut-parleur intelligent et boîtier de diffusion en continu «HomePod TV»? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et précisez dans les commentaires!

