Sondage : Comment appréciez-vous Android 12 jusqu’à présent ?

Android 12 stable est disponible depuis quelques semaines maintenant, que vous possédiez un ancien smartphone Pixel ou un nouveau Google Pixel 6. Il y a beaucoup à aimer, du nouveau langage et thèmes de conception Material You, à la nouvelle confidentialité et les paramètres de sécurité. Cependant, tout n’est pas parfait et certains changements peuvent être moins que favorables pour les propriétaires de Pixel.

Alors, comment appréciez-vous Android 12 jusqu’à présent ? Est-ce ce que vous espériez que ce serait ?

Comment appréciez-vous Android 12 jusqu’à présent ?

Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités avec Android 12. Par exemple, les widgets sont beaucoup plus propres et plus fonctionnels. De plus, il existe des hubs dédiés à la confidentialité et à la sécurité, vous pouvez rechercher du contenu dans les applications à partir du moteur de recherche sur l’appareil, il existe enfin un mode de jeu dédié, et bien plus encore. Jusqu’à présent, cela semble être une mise à jour beaucoup plus importante que la transition d’Android 10 à 11, et comme mentionné précédemment, il y a beaucoup à aimer à propos de la mise à jour.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, rien n’est parfait et certains des changements peuvent être assez conflictuels parmi les utilisateurs. Par exemple, la nouvelle tuile Internet qui supprime les tuiles Wi-Fi et Données individuelles dans le menu des paramètres rapides. Certains peuvent l’aimer tandis que d’autres préfèrent l’ancienne façon de faire les choses, mais Google a finalement dû défendre le changement.

Le menu des paramètres rapides a également été critiqué pour sa refonte, les tuiles prenant inutilement de l’espace, limitant le nombre de tuiles visibles sur une page de paramètres rapides donnée.

Google s’est également débarrassé du tableau de bord de la maison intelligente du menu d’alimentation qu’il avait précédemment introduit avec Android 11, que certains utilisateurs peuvent ne pas aimer.

Si vous êtes propriétaire d’un Pixel, vous êtes l’un des chanceux d’avoir accès à la version stable d’Android 12. Cependant, les OEM de certains des meilleurs téléphones Android participent à la version bêta et intègrent leur propre skin dans la mise à jour. Malheureusement, cela signifie que ces changements peuvent ne pas se répercuter sur d’autres appareils, les OEM incorporant leur propre version du système de thèmes dynamiques de Google, comme Samsung avec sa version bêta de One UI 4.

Si vous utilisez Android 12, dites-nous ce que vous aimez ou n’aimez pas dans la nouvelle mise à jour, que vous soyez en version bêta ou stable.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.