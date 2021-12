Sondage : Comment avez-vous fait vos achats le Black Friday et le Cyber ​​Monday ?

Bien qu’il y ait peut-être encore des offres en cours, la saison de magasinage la plus chaude de l’année est enfin terminée. Les offres du Black Friday se sont heurtées au Cyber ​​Monday, qui a créé une extravagance de magasinage non-stop. Pourtant, au milieu de la pandémie mondiale qui ravage toujours le monde, les choses étaient probablement beaucoup moins folles pour les acheteurs en magasin, car de plus en plus de gens ont utilisé leur téléphone ou leur ordinateur pour passer des commandes. Et à l’ère d’Amazon, cela a du sens.

Cela dit, nous sommes curieux de savoir comment nos lecteurs ont fait leurs achats et nous voulons savoir quelles méthodes vous avez utilisées pour conclure les offres, que ce soit sur votre téléphone, sur l’ordinateur ou en personne.

Comment avez-vous fait vos achats le Black Friday/Cyber ​​Monday ?

On peut faire valoir que l’expédition de choses comme les gadgets technologiques et autres se fait plus facilement sur des appareils à plus grand écran comme les meilleurs ordinateurs portables, car il est plus facile d’effectuer plusieurs tâches et de rechercher des avis sur les produits que vous envisagez d’acheter.

Pendant ce temps, si vous achetez des vêtements comme des vêtements, ceux-ci sont un peu plus simples et à bien des égards moins chers que les achats technologiques, donc acheter à partir de votre téléphone rendrait ces achats plus faciles.

Les achats en magasin sont également une chose grâce aux vaccins et aux masques obligatoires, bien que l’époque des bousculades dans les centres commerciaux / magasins semble être derrière nous, car les gens sont plus prudents quant à leur environnement. Pourtant, comme les gens ont probablement eu du mal à trouver la PS5 en stock, il y avait probablement des gens qui se sont précipités dans des endroits comme Target pour voir sur quoi ils pouvaient mettre la main (heureusement, nous aimons garder un œil sur les réassorts de la PS5). Mais pour la plupart, les consommateurs semblaient prendre des mesures pour les boutiques en ligne comme Amazon alors qu’ils jetaient des objets dans leurs paniers virtuels avant que les articles ne soient en rupture de stock.

Faites-nous savoir comment vous préférez acheter et commentez ci-dessous pourquoi.

