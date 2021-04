Sondage: Comment prendre des captures d’écran sur votre téléphone?

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Les captures d’écran sont l’une des fonctionnalités les plus importantes des smartphones aujourd’hui, vous offrant un moyen pratique d’enregistrer et de partager du contenu qui ne peut pas être facilement téléchargé ou partagé autrement. Nous avons même vu de nombreux OEM implémenter une fonctionnalité de capture d’écran avec défilement, ce qui signifie qu’aucune page Web ou aucun fil de discussion n’est trop long.

Il existe cependant plusieurs façons de prendre une capture d’écran, ce qui nous a amenés à nous demander comment les lecteurs d’Android Authority le font. Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

L’un des moyens les plus fiables de prendre une capture d’écran sur plusieurs appareils consiste à appuyer simultanément sur les boutons d’alimentation et de réduction du volume. Mais des captures d’écran peuvent également être prises en utilisant un assistant vocal (par exemple Bixby, Google Assistant), via les paramètres rapides ou les menus du bouton d’alimentation, et via d’autres raccourcis logiciels.

Dans le cas de ce dernier, nous avons vu Samsung proposer une fonction de capture d’écran via le panneau Edge ou un geste de balayage de la paume, Huawei fournissant des captures d’écran en appuyant deux fois sur votre articulation sur l’écran, et d’autres OEM offrant la fonctionnalité via la fonction Quick Ball ou un glissement vers le bas avec trois doigts.