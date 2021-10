Sondage : Comment trouvez-vous Wear OS 3 jusqu’à présent ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google nous a montré sa vision de l’avenir de Wear OS en août, lorsque Wear OS 3 a fait ses débuts sur la Samsung Galaxy Watch 4. Dire que Wear OS 3 a été polarisant serait un euphémisme ; certains de nos lecteurs l’adorent, certains le détestent et certains sont prudemment optimistes quant à l’avenir de la plate-forme.

Aujourd’hui, nous vous demandons ce que vous pensez de Wear OS 3. Avez-vous des scrupules à propos du nouveau système d’exploitation pour smartwatch ? Êtes-vous à fond sur la refonte de Google et de Samsung ? Ou quelque part au milieu ? Votez dans le sondage ci-dessous et exprimez-vous dans les commentaires si vous avez quelque chose à ajouter.

En termes de convivialité et d’esthétique, Wear OS 3 semble être un grand pas dans la bonne direction. Le système d’exploitation est fluide et fluide, intuitif et bien mieux conçu que la version précédente de Wear OS.

Cependant, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la plate-forme. Google dit qu’il s’engagera à des mises à jour logicielles plus fréquentes, mais il ne nous a pas donné d’engagements solides, ni nous a dit à quelle fréquence il publierait des correctifs de sécurité. Il ne nous a pas non plus dit comment les skins de logiciels OEM affecteraient la chronologie des mises à jour de Wear OS.

Nous devons cependant garder à l’esprit qu’il s’agit d’une toute nouvelle plate-forme et que Google essaie de comprendre beaucoup de ces choses au fil du temps. Nous sommes optimistes quant à l’avenir de la plateforme, même si nous avons beaucoup de questions.

Encore une fois, nous serions ravis d’entendre vos pensées, alors exprimez-vous dans les commentaires !