SONDAGE COP26 : Soutenez-vous Boris pour aider l’Inde à obtenir un prêt de 1 milliard de dollars pour lutter contre le changement climatique ? | Sciences | Nouvelles

Lors de la COP26, il est prévu que le Premier ministre donne à l’Inde une garantie souveraine pour obtenir un prêt de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale. Une garantie souveraine promettrait à la Banque mondiale que si l’Inde ne rembourse pas le prêt de 1 milliard de dollars, la Grande-Bretagne le fera à la place.

——————————

Les scientifiques ont exhorté les pays riches à aider les pays en développement à supporter le fardeau financier du changement climatique.

Ce sont les personnes les plus pauvres qui ont la plus petite empreinte carbone, mais qui subissent les pires impacts du changement climatique, comme les conditions météorologiques extrêmes.

Le Fonds monétaire international a déclaré : « La hausse des températures aurait des effets très inégaux à travers le monde, les conséquences néfastes étant à la charge de ceux qui en ont le moins les moyens. Aider les pays à faible revenu à faire face à ses [global warming] conséquences est un impératif humanitaire et une politique économique mondiale saine.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que la chaleur inhabitable à travers le Moyen-Orient provoquera une vague de migration écrasant l’Occident.

Lors des pourparlers sur le climat de Copenhague en 2009, les pays riches ont promis de donner 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour aider à financer les technologies vertes, mais cet objectif n’a pas été atteint d’ici 2020.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les derniers chiffres montrent que les pays riches ont fourni 79,6 milliards de livres sterling de prêts, de subventions et d’investissements privés aux pays les plus pauvres en 2019 pour aider à réduire les émissions de carbone et à s’adapter aux effets du changement climatique.

L’ancien conseiller économique en chef de l’Inde a exhorté les pays riches à engager plus de 100 milliards de dollars.

Il a déclaré: « Ces 100 milliards de dollars dont les économies avancées parlent en fait pour l’innovation dans le financement climatique, vous savez, c’est une goutte d’eau dans l’océan. »

« Je pense que leur engagement doit être beaucoup plus important. »

Pensez-vous que M. Johnson devrait donner une garantie souveraine au Premier ministre Narendra Modi, garantissant que le prêt de 1 milliard de dollars de l’Inde sera remboursé ? Votez maintenant.

LIRE LA SUITE: Greta Thunberg dans l’attaque fulgurante de la COP26 contre les dirigeants « Plus de blabla »

La nation asiatique ne s’est pas engagée à respecter une échéance pour atteindre le net zéro, mais prévoit de continuer à ajouter des énergies renouvelables à son bouquet énergétique et de pousser les industries à voir les avantages d’utiliser des carburants plus propres.

Arrivé au Royaume-Uni dimanche, M. Modi a écrit sur Twitter : « A atterri à Glasgow. Je rejoindrai le @COP26 Summit, où j’ai hâte de travailler avec d’autres dirigeants mondiaux sur l’atténuation du changement climatique et d’articuler les efforts de l’Inde à cet égard.

L’Inde émet près de sept pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, environ trois gigatonnes de CO2 chaque année, ce qui équivaut à environ 2,5 tonnes par personne.

En comparaison, au Royaume-Uni, l’empreinte carbone annuelle moyenne par personne est de 12,7 tonnes de CO2, et le pays émet environ 1,1 % des gaz à effet de serre dans le monde.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Lors d’une récente séance de questions-réponses au numéro 10, il a déclaré : « Ce sommet va être très, très difficile, et je suis très inquiet car cela pourrait mal tourner.

« Nous pourrions ne pas obtenir les accords dont nous avons besoin.

« C’est du touch and go, c’est très, très difficile … Il est très loin d’être clair que nous obtiendrons les progrès dont nous avons besoin. »

Dites-nous ce que vous pensez que devrait être atteint par la COP26 dans la section commentaires ci-dessous.