Sondage Cricket Row : Ollie Robinson devrait-il être suspendu pour de vieux tweets ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE) a pris des mesures contre Robinson pour des messages racistes et sexistes qu’il a publiés en ligne alors qu’il était adolescent en 2012 et 2013. Les messages offensants ont refait surface en ligne mercredi dernier alors que Robinson, 27 ans, faisait ses débuts en test contre la Nouvelle-Zélande Seigneurs.

À la fin du jeu le premier jour, Robinson a présenté des excuses et a déclaré qu’il était “gêné” et “honte”.

Le lanceur de rythme ratera le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston et n’a reçu aucune assurance quant à son avenir international.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, s’est prononcé aujourd’hui contre la décision de la BCE et a déclaré que l’autorité du cricket avait « dépassé les limites » et a exhorté les responsables à « réfléchir à nouveau ».

M. Dowden a déclaré: “Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et erronés.

“Ils ont aussi une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent.

“L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre.

“La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau.”

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que Boris Johnson “soutenait” les commentaires du secrétaire à la Culture.

Il a ajouté: “Comme Oliver Dowden l’a expliqué, il s’agissait de commentaires faits il y a plus de dix ans, écrits par quelqu’un alors qu’il était adolescent, et pour lesquels il s’est excusé à juste titre.”

Le député conservateur Steve Double était également d’accord avec M. Dowden, il a ajouté: “Nous devons vraiment retrouver un sens du point de vue.”

Dans l’un des messages envoyés en 2012, Robinson a déclaré que « mes nouveaux amis musulmans sont la bombe », tandis que dans un autre, il a écrit « ne va pas mentir, beaucoup de filles ont besoin d’apprendre l’art de la classe ! #getsome ».

Avant le premier test match de l’été aux Lords, les joueurs d’Angleterre et de Nouvelle-Zélande ont partagé un Moment d’Unité et ont porté des T-shirts pour lutter contre plusieurs formes de discrimination.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, a déclaré que toute décision concernant l’avenir de Robinson serait prise après l’enquête.

Dans un communiqué, la BCE a déclaré : « Le quilleur d’Angleterre et du Sussex, Ollie Robinson, a été suspendu de tout cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire à la suite de tweets historiques qu’il a publiés en 2012 et 2013.

“Il ne sera pas disponible pour la sélection pour le deuxième test LV= Insurance contre la Nouvelle-Zélande à partir d’Edgbaston le jeudi 10 juin.

“Robinson quittera le camp anglais immédiatement et retournera dans son comté.”