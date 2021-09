Sondage Crypto nouveaux médias

Selon des recherches récentes, environ 60% des Européens préfèrent que leurs propres pays réglementent les actifs numériques plutôt que l’Union européenne. Fait intéressant, un nombre croissant de personnes pensent que la création de monnaies numériques nationales accorderait à leurs pays une certaine indépendance financière vis-à-vis de l’UE.

Les réglementations cryptographiques en provenance de l’UE ne sont pas préférables

Une enquête menée auprès de 31 000 participants de 12 pays différents – tous faisant partie de l’Union européenne – a révélé que la grande majorité, environ 60%, souhaiterait que leurs propres autorités réglementent les crypto-monnaies. D’un autre côté, environ 25% pensent que l’UE servirait de meilleur chien de garde.

A y regarder de plus près, les résidents des Pays-Bas et ceux d’Estonie sont les plus grands partisans de leur propre gouvernement, avec respectivement 76% et 70%. Au contraire, l’Espagne, la Pologne et la Lettonie ont enregistré le chiffre le plus bas de ces statistiques – 50 %. Le comté ibérique est également le plus grand partisan de l’Union européenne, avec 36% des participants locaux répondant qu’ils aimeraient voir des réglementations cryptographiques en sortir.

Il convient de noter qu’une proportion croissante de la population européenne est favorable à la création de monnaies numériques nationales comme option pour obtenir l’indépendance monétaire de l’UE. L’Italie (41%), la Grèce (40%), et l’Estonie (39%) sont les trois premiers pays dans cette statistique, tandis que 37% des Néerlandais pensent le contraire.

Dimitar Lilkov, chargé de recherche au Centre d’études européennes Wilfried Martens à Bruxelles, a estimé que les Pays-Bas sont l’un de ces pays qui devraient soutenir la monnaie nationale de l’Union européenne :

« Pour un pays comme la Grèce ou les Pays-Bas, opter pour une monnaie numérique nationale différente de l’euro (une hypothétique e-drachme ou e-Guilder), cela reviendrait à faire sécession de la zone euro. Cela n’arrivera pas.

L’Europe doit réglementer la crypto dès que possible

Alors que les recherches susmentionnées ont montré que la majorité des Européens ne veulent pas que l’UE réglemente les opérations avec les crypto-monnaies, le chef de la Banque centrale française – François Villeroy de Galhau – a exprimé un avis assez différent.

Le gouverneur de la Banque de France a affirmé que l’Union européenne devait mettre en place un cadre réglementaire autour des crypto-monnaies pour préserver sa domination financière :

« Qu’il s’agisse de monnaies numériques ou de paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir aussi rapidement que nécessaire, ou prendre le risque d’une érosion de notre souveraineté monétaire. »

Le banquier a souligné que les performances internationales de l’euro sont également menacées si l’UE n’accélère pas les changements réglementaires. À son avis, le mouvement devrait être mis en œuvre dans les prochains mois, ou l’organisation « perdrait son élan : »

« Je dois souligner ici l’urgence : il ne nous reste plus beaucoup de temps, un ou deux ans.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.