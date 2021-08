Sondage Crypto nouveaux médias

Une enquête récente a révélé que près de 60 % des participants sont prêts à utiliser des actifs numériques comme méthode de paiement pour des biens et des services. En outre, les deux tiers sont entrés sur le marché des crypto-monnaies avec l’intention d’utiliser les jetons pour les transactions.

Paiements : Crypto mieux que les cartes de crédit

La plate-forme interactive de services financiers – PYMNTS.com – et le fournisseur de services bitcoin – BitPay – ont interrogé plus de 8 000 consommateurs américains pour déterminer ce qu’ils pensent de l’utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement pour les achats quotidiens.

Près de 60% des personnes interrogées ont répondu qu’elles souhaitaient acheter des biens et des services quotidiennement avec Bitcoin, Ethereum ou d’autres actifs. Fait intéressant, 75% des détenteurs de crypto-monnaie ont acheté des pièces afin de pouvoir les utiliser plus tard dans des transactions.

Dans une enquête similaire l’année dernière, 32% ont révélé avoir acheté des actifs numériques par peur de manquer (FOMO), tandis que le nombre est passé à 53% cette année. De plus, 59 % des consommateurs non titulaires ont déclaré qu’ils envisagent d’en acheter et de les utiliser pour effectuer des achats à l’avenir.

La recherche a expliqué que la principale raison pour laquelle les gens sont si intéressés par les paiements par crypto-monnaie est qu’ils peuvent offrir plus de confidentialité et de sécurité que les achats avec des cartes de crédit traditionnelles.

Fait intéressant, 30% ont convenu que l’utilisation des monnaies virtuelles en tant qu’option les ferait dépenser plus d’argent.

Cependant, les non-détenteurs ont besoin d’améliorer leurs connaissances sur la classe d’actifs. Selon les statistiques, 75% ont admis qu’ils n’étaient pas entrés sur le marché car ils n’en savent pas “assez sur les crypto-monnaies, comment les obtenir ou leurs implications fiscales”.

40% veulent utiliser Crypto pour les achats dans l’année prochaine

Selon une autre enquête menée par MasterCard, la pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie, car 40% ont répondu qu’ils étaient prêts à utiliser des actifs numériques pour les paiements au cours des 12 prochains mois. De manière assez prévisible, les jeunes générations ont été les plus ouvertes à l’idée :

« Les millennials du monde entier et ceux du Moyen-Orient et d’Afrique sont particulièrement engagés dans la conversation sur la crypto-monnaie, avec plus de la moitié (67%) d’accord qu’ils sont plus ouverts à l’utilisation de la crypto-monnaie qu’ils ne l’étaient il y a un an. De plus, 77% des millennials souhaitent en savoir plus sur la crypto-monnaie, tandis que 75% conviennent qu’ils utiliseraient la crypto-monnaie s’ils la comprenaient mieux.

Selon la recherche, Bitcoin était l’actif numérique le plus populaire, mais de nombreux utilisateurs ont également montré une bonne connaissance de certains des altcoins.

