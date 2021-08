Sondage : De combien d’appareils intelligents disposez-vous ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Il existe actuellement des milliers de gadgets pour la maison intelligente sur le marché, allant des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents aux ampoules intelligentes et aux sonnettes intelligentes. Nous avons même des choses comme des bouilloires intelligentes, des aspirateurs robots, des brosses à dents intelligentes, et plus encore.

Dans cet esprit, nous voulons savoir combien d’appareils intelligents vous avez dans votre foyer ? Achetez-vous tous les gadgets de la maison intelligente ou craignez-vous ce segment ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Personnellement, je n’ai qu’un aspirateur robot Xiaomi qui est régulièrement utilisé, ainsi qu’un Google Home Mini qui n’a pas été allumé depuis des années. Certains membres de l’équipe d’Android Authority ont des dizaines d’appareils connectés tandis que d’autres n’en ont aucun. Quoi qu’il en soit, je peux comprendre pourquoi vous feriez tapis avec une tonne d’achats ou si vous êtes satisfait de l’absence de gadgets pour la maison intelligente.

Juste pour clarifier, nous ne comptons pas votre smartphone, tablette, écouteurs Bluetooth, montre intelligente/traqueur de fitness ou ordinateur (c’est-à-dire ordinateur portable, convertible ou de bureau) comme appareil domestique intelligent. Alors votez dans le sondage ci-dessus et soumettez un commentaire pour nous en dire plus sur les appareils intelligents que vous possédez (ou pourquoi vous n’en avez pas).