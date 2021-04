Sondage de sortie 2021: Du Tamil Nadu à l’Uttar Pradesh, quatre fois lorsque les sondages de sortie se sont avérés faux

Le sondage de sortie 2021 pour l’Assam, le Kerala, le Tamil Nadu, le Bengale occidental et Pondichéry a été publié hier. (PTI)

Quitter le sondage 2021: Peu de temps après la fin des élections à l’Assemblée du Bengale occidental hier, les sondages à la sortie des urnes se sont dirigés vers les chaînes de télévision. On voit souvent que le parti qui perd selon le sondage de sortie, a rejeté la prédiction de sortie du sondage en affirmant qu’il obtiendrait une majorité simple. Parfois, leur affirmation s’est avérée vraie ou parfois le sondage de sortie gagne. Il y a eu des cas où les sondages de sortie se sont révélés totalement ou partiellement faux et n’ont pas pu juger le sentiment du public malgré leurs recherches sur le terrain. Jetons un coup d’œil à certaines de ces instances:

Élections de Lok Sabha 2014: En 2014, alors que la plupart des sondages à la sortie ont donné un avantage au BJP, ils ont prédit que le parti safran n’atteindrait pas la majorité. De plus, aucun des sondages à la sortie n’avait prédit que le Congrès serait réduit à un chiffre à deux chiffres – seulement 44 sièges. Cependant, la NDA dirigée par le BJP a obtenu une majorité simple en remportant plus de 300 sièges.

Élection du Tamil Nadu 2016: En 2016, la plupart des sondages à la sortie ont prédit la victoire de DMK et ont donné environ 95 sièges à l’AIADMK. Le sondage de sortie de News Nation a donné à l’alliance DMK-Congrès 114-118 sièges et AIADMK 95-99 sièges, India Today-Axis a donné AIADMK 89-101, DMK-Congress 124-140 et 3-6 à d’autres. Chanakya a donné 140 sièges à l’alliance DMK et 90 à l’AIADMK. Cependant, l’AIADMK revient au pouvoir avec 136 sièges.

Élections de l’Assemblée UP 2017: Les résultats de l’élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh avaient surpris tout le monde. Alors que les sondages de sortie avaient prédit une assemblée suspendue avec le BJP émergeant comme le plus grand parti, la NDA a remporté plus de 300 sièges en obtenant une majorité massive. Le sondage de sortie ABP News-Lokniti avait prédit 102-126 sièges pour NDA et 98-122 pour SP-Congress. Le sondage de sortie Times Now-VMR avait prédit 190-210 sièges pour la NDA et 110-130 pour le SP-Congress.

Élection Bihar 2020: Les récentes élections au Bihar ont prouvé que tous les psephologues avaient tort. Ils avaient prédit une majorité massive pour l’alliance RJD-Congrès. Le sondage de sortie India Today-Axis avait prévu 161 sièges pour l’alliance RJD et 91 pour la NDA, le Chanakya de CNN News 18-Today a prédit 55 sièges pour la NDA et 180 pour le Mahagathbandhan. Cependant, la NDA a remporté 125 sièges pour obtenir une majorité simple à l’Assemblée du Bihar, composée de 243 membres.

Maintenant, tous les yeux sont rivés sur le jour du résultat, le 2 mai.

