Sondage de sortie des sondages 2021: Concours fermé au Bengale occidental; savoir qui est en tête au Tamil Nadu, au Kerala, à l’Assam et à Pondichéry

Exit Polls 2021 Bengale occidental, Tamil Nadu, Kerala, Assam et Pondichéry

Sondages de sortie 2021: Les sondages de sortie 2021 s’inspirent principalement des sondages d’opinion publiés le mois dernier. Alors que la plupart des sondages de sortie ont favorisé Mamata Banerjee pour la troisième fois consécutive, ils ont prédit MK Staline comme le 8e ministre en chef du Tamil Nadu. Jetons un coup d’œil à ce que disent les sondages de sortie sur le Bengale occidental, le Tamil Nadu, le Kerala, l’Assam et Pondichéry:

Sondages de sortie du Bengale occidental 2021: Une compétition serrée est prévue entre le Congrès de Trinamool au pouvoir et le BJP dans les sondages de l’assemblée du Bengale occidental. Au Bengale occidental, les sondages Republic-CNX ont donné au BJP un léger avantage sur le TMC en projetant 138-148 sièges pour le parti safran dans l’assemblée de 294 sièges. Il a donné 128-138 au TMC. En revanche, Times Now-C Voter a prédit une nette majorité pour le TMC en lui accordant 162 sièges et 115 pour le BJP. Contrairement à ces sondages, le sondage de sortie de Jan Ki Baat a donné une nette majorité pour le BJP au Bengale occidental, lui donnant 162-185 sièges, contre 104-121 au TMC au pouvoir. ABP-C-Voter a donné 152-164 sièges au TMC, 109-121 au BJP et 14-25 au CPIM-Congress-ISF. Le sondage India Today-Axis My India Exit a donné au TMC 130-156 sièges, 134-160 sièges au BJP et 0-2 sièges à l’alliance Congrès-Gauche.

Sondages de sortie de l’Assam 2021: En Assam, le parti safran est prêt à conserver le pouvoir malgré une lutte acharnée de l’alliance Mahajot dirigée par le Congrès. India Today-Axis My India a prédit 75 à 85 sièges pour le BJP dans l’assemblée de 126 membres, tandis qu’il a donné 40 à 50 sièges au Mahajot dirigé par le Congrès. La Chanakya d’aujourd’hui a prédit 70 sièges pour l’alliance du safran et 56 pour l’opposition dirigée par le Congrès. ABP-C-votant a donné 58-71 au BJP, 53-66 à l’UPA et 0-5 sièges à d’autres.

Sondages de sortie du Tamil Nadu 2021: Au Tamil Nadu, les sondages de sortie ont prédit un balayage net en faveur de la DMK dirigée par le député Staline. Le Republic-CNX a prédit 160-170 sièges à l’alliance DMK, 58-68 à l’alliance AIADMK, 4-6 sièges à l’alliance AMMK. La Chanakya d’aujourd’hui a donné 164-186 sièges au DMK +, 46-68 à l’AIADMK + et 0-6 à d’autres. ABP-C-Voter a prédit 160-172 à l’alliance DMK, 58-70 à l’AIADMK + et 0-7 sièges à d’autres.

Sondages de sortie du Kerala 2021: Au Kerala, la moissonneuse-batteuse de gauche au pouvoir était projetée avant l’UDF dirigée par le Congrès. Selon le sondage de sortie ABP-C-Voter, le LDF pourrait gagner 71-77 sièges, l’UDF 62-68 et le BJP pourraient obtenir 0-2 sièges. Si l’on en croit Times Now C-Voter, LDF pourrait obtenir 74, UDF 65 et le BJP 1. India Today-Axis a donné 104-120 sièges au LDF, 20-36 à l’UDF et 0-2 sièges au BJP . En revanche, la République TV-CNX a donné 72 à 80 sièges à la gauche, 58 à 64 sièges à l’UDF et 1 à 5 sièges au BJP. Ainsi, CM Pinarayi Vijayan est prêt à conserver le pouvoir si les sondages de sortie s’avèrent vrais le 2 mai.

Sondages de sortie de Pondichéry 2021: La NDA est sur le point de former un gouvernement selon le sondage de sortie ABP-C-Voter. Il a donné 19 à 23 sièges à la NDA, 6 à 10 sièges à l’UPA et 1 à 2 sièges à d’autres. Republic-CNX a attribué 16 à 20 sièges au NDA et 11 à 13 sièges au SDA.

