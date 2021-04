Sondage: désinfectez-vous votre smartphone?

L’année écoulée nous a appris à quel point l’hygiène personnelle est importante. Alors que la pandémie se poursuit dans le monde entier, des actions apparemment inoffensives comme se laver les mains restent essentielles. Mais qu’en est-il des objets avec lesquels nous entrons régulièrement en contact, comme nos smartphones?

Certains lecteurs désinfectent probablement leurs smartphones quotidiennement, même avant la pandémie. Ils peuvent utiliser une lingette ou une solution de nettoyage. D’autres peuvent posséder un boîtier UV qui prétend tuer les bactéries et autres organismes nuisibles à l’aide de la lumière ultraviolette. D’autres pensent peut-être que la nécessité de désinfecter également leur smartphone est un pont trop loin. Après tout, si vos mains sont toujours propres, votre smartphone n’est-il pas toujours aussi propre?

Nous posons simplement les questions, cependant. Quel que soit votre point de vue, nous voulons vous entendre. Nettoyez-vous votre téléphone? Si oui, comment faites-vous? Sinon, pourquoi pas?

Assurez-vous de voter dans le sondage ci-dessus. Et si vos sentiments et vos opinions sont plus nuancés que cela, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous. Nous ne manquerons pas de présenter les meilleures réponses dans notre article sur les résultats de l’enquête.