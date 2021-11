Pour ceux qui utilisent des assistants intelligents ou possèdent des haut-parleurs et des écrans intelligents, vous savez qu’ils peuvent être très pratiques à avoir dans la maison. Ils effectuent diverses tâches telles que contrôler les lumières, répondre à la porte, sécuriser votre maison et bien plus encore. Il semble que les assistants virtuels acquièrent de nouvelles capacités chaque jour, surtout si vous possédez des appareils alimentés par Google Assistant ou Amazon Alexa.

Bien que nous sachions que ces assistants intelligents ne sont pas (encore) sensibles, nous comprenons que certaines personnes aiment pratiquer leurs manières lorsqu’elles leur demandent d’effectuer une action ou de répondre à une question. Certains membres du personnel d’Android Central disent même « S’il vous plaît » et « Merci » à leurs assistants, ce qui nous a amenés à nous demander combien de nos lecteurs ont de bonnes manières avec les leurs.

Dites-vous « s’il vous plaît » et « merci » à votre assistant domestique intelligent ?

Dire « S’il vous plaît » est assez facile sur les assistants intelligents, mais dire « Merci » nécessite une étape supplémentaire. Habituellement, une fois qu’un assistant virtuel a effectué une action, il arrête d’écouter les commandes supplémentaires, de sorte que le « Merci » peut passer inaperçu.

Heureusement, il existe des moyens de changer cela pour certains des meilleurs haut-parleurs intelligents.

Avec Google Assistant, la fonctionnalité s’appelle Conversation continue. Il permet à votre haut-parleur intelligent de garder le microphone allumé pendant quelques secondes après avoir terminé une commande pour écouter les commandes de suivi. Ainsi, par exemple, vous pouvez utiliser ce temps pour dire « Merci » à votre appareil, et il répondra par quelque chose comme « Je suis là pour vous aider » ou « Vous êtes le meilleur. J’adore vous aider. «

Pour activer à partir de votre téléphone, accédez à Paramètres > Google > Paramètres des applications Google > Recherche, Assistant et voix > Assistant Google > Conversation continue. À partir de là, vous pouvez activer la fonction et cela fonctionnera pour tous vos haut-parleurs intelligents comme le Nest Hub Max.

Pour Amazon Alexa, une fonctionnalité similaire appelée Mode de suivi fait plus ou moins la même chose. Pour l’activer, ouvrez l’application Alexa et accédez au Dispositifs languette. Ensuite, recherchez l’appareil pour lequel vous souhaitez activer la fonctionnalité et dans les paramètres de l’appareil, vous pouvez activer le mode de suivi. Cependant, vous devrez activer la fonction pour chaque appareil.

Il semble que Siri n’ait pas de fonctionnalité similaire, bien que vous puissiez appuyer sur l’animation Siri sur votre téléphone pour que l’assistant virtuel écoute une nouvelle demande. Cependant, Siri ne semble pas répondre à la politesse, ce qui est décourageant.

De même, Bixby ne semble pas être en mesure de poursuivre une conversation sans le demander. Cependant, au moins Bixby répondra toujours en conséquence si vous dites « Merci ».

Ce n’est peut-être pas un gros problème pour certains, mais c’est peut-être un bon moyen de montrer à nos enfants comment être polis, même avec les ordinateurs. Et qui sait, pratiquer les bonnes manières avec nos assistants virtuels peut être la façon dont nous gardons le robot à distance.

