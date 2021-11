Sondage d’opinion du Pendjab 2022 : Combat au coude à coude entre le Congrès et l’AAP sur les cartes

Les derniers sondages d’opinion ABP-C-Voter montrent que le Pendjab pourrait être témoin d’un combat au coude à coude entre le Congrès et l’AAP.

Sondage d’opinion sur les élections au Pendjab 2022 : Le Congrès au pouvoir est prêt à offrir un combat acharné aux partis d’opposition lors des élections législatives de l’année prochaine. Le dernier et troisième sondage d’opinion consécutif réalisé par ABP-C-Voter pour évaluer l’humeur du public dans l’État a donné encore une fois des résultats intéressants. Alors que le Congrès avait nommé Charanjit Singh Channi comme nouveau CM remplaçant le Capt Amarinder Singh, le parti Aam Aadmi n’a encore nommé aucun candidat CM dans l’État. D’un autre côté, l’alliance Shiromani Akali Dal-BSP ira probablement avec Sukhbir Singh Badal comme visage du CM.

Le Congrès au pouvoir, qui a connu des troubles dans l’État, se présente maintenant comme une seule unité, CM Channi et le président du parti de l’État Navjot Singh Sidhu mettant de côté leurs différends. L’opposition AAP et l’alliance SAD-BSP ont déjà attaqué le Congrès et le parti au pouvoir doit encore régler un problème ou deux avant les élections.

Les derniers sondages d’opinion ABP-C-Voter montrent que le Pendjab pourrait être témoin d’un combat au coude à coude entre le Congrès et l’AAP, ce dernier cédant désormais du terrain au parti au pouvoir.

Selon le dernier sondage d’opinion publié aujourd’hui, le Congrès pourrait obtenir environ 35 pour cent des voix, contre 31,8 pour cent selon le sondage d’opinion du mois dernier. D’un autre côté, l’AAP devrait obtenir environ 36 % des voix, soit 1 % de plus que le Congrès. Le Shiromani Akali Dal pourrait obtenir environ 21% des voix et le BJP pourrait se contenter de 2%.

En termes de sièges, le Congrès pourrait remporter 42 à 50 sièges contre 39 à 47 sièges indiqués dans le dernier sondage d’opinion, l’AAP devrait remporter 47-53 sièges, en baisse de 49 à 55 sièges comme prévu le mois dernier, tandis que le L’alliance SAD-BSP peut remporter 16 à 24 sièges contre 17 à 25 sièges comme indiqué le mois dernier. Le BJP devra peut-être se contenter de zéro ou d’un seul siège. Lors des élections législatives du Pendjab de 2017, le Congrès avait remporté une nette majorité en remportant 77 sièges, tandis que l’AAP avait obtenu 20 sièges, le BJP 3, le SAD 15 et le parti Lok Insaaf 2 sur un total de 117 sièges.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.