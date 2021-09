Sondage d’opinion : le BJP conservera l’Uttar Pradesh, Uttarakhand ; L’AAP deviendra le plus grand parti du Pendjab

Alors que le Congrès est au pouvoir au Pendjab, le BJP est le parti au pouvoir à Goa, Uttarakhand et Uttar Pradesh.

Sondage d’opinion Élections à l’Assemblée 2022 : À moins de 8 mois des élections législatives du Pendjab, de l’Uttarakhand et de l’Uttar Pradesh, tous les regards se sont tournés vers l’humeur des électeurs. Alors que le Congrès est au pouvoir au Pendjab, le BJP est le parti au pouvoir à Goa, Uttarakhand et Uttar Pradesh. Le parti Aam Aadmi a mené de nombreuses campagnes dans les quatre États. Alors qu’il a été une force de premier plan au Pendjab, le parti veut maintenant cimenter son pied à Goa, UP et Uttarakhand. L’élection de l’Uttar Pradesh est considérée comme une demi-finale des élections de 2024 à Lok Sabha. Avant les sondages, le sondage des électeurs ABP-C a été publié aujourd’hui, montrant l’état d’esprit des électeurs dans ces trois États.

Élections de l’Assemblée du Pendjab 2022

Le sondage d’opinion a prédit que l’AAP pourrait devenir le plus grand parti lors des 117 sièges des élections à l’Assemblée du Pendjab. Alors que le Congrès au pouvoir devrait glisser à la deuxième place avec 38-46 sièges, l’AAP pourrait obtenir 51-57 sièges, Shiromani Akali Dal 16-24 sièges et le BJP pourrait obtenir de zéro à un siège. Selon le C Voter Survey, la part des voix du parti du Congrès sera d’environ 28,8%, SAD 21,8%, AAP 35,1% et le BJP 7,3%. En ce qui concerne le visage populaire de CM, 18 % des gens veulent voir le capitaine Amarinder Singh comme ministre en chef, 22 % veulent voir Arvind Kejriwal, 19 % Sukhbir Badal, 16 % Bhagwant Mann, 15 % Navjot Singh Sidhu et 10 pour cent d’autres dirigeants.

Élections de l’Assemblée d’Uttarakhand 2022

Selon le sondage C-Voter, le BJP pourrait obtenir 43 pour cent des voix, le Congrès 23 pour cent, le parti Aam Aadmi 6 pour cent et d’autres 4 pour cent aux élections de l’Assemblée d’Uttarakhand en 2022. Le BJP au pouvoir pourrait conserver le pouvoir en remportant 44-48. sièges, Congrès 19 à 23 sièges, Parti Aam Aadmi 0 à 4 sièges et autres 0 à 2 sièges sur un total de 70 sièges d’assemblée. Dans l’Uttarakhand, 30 pour cent des gens veulent Harish Rawat comme CM, 23 pour cent des gens soutiennent Pushkar Singh Dhami, 19 pour cent Anil Baluni, 10 pour cent Col Kothiyal, 4 pour cent Satpal Maharaj tandis que 14 pour cent des gens veulent d’autres dirigeants.

Sondages de l’Assemblée de Goa 2022

Selon C-Voter, le BJP peut obtenir 39 % des voix, le Congrès 15 %, l’AAP 22 % et d’autres 24 % aux élections de l’Assemblée de Goa 2022. Le BJP peut conserver le pouvoir à Goa en remportant 22 à 26 sièges, le Congrès peut obtenir 3-7 sièges, AAP 4-8 sièges et d’autres peuvent gagner 3-7 sièges. Goa a 40 sièges d’assemblée.

Élection de l’Assemblée du Manipur 2022

Au Manipur, le BJP peut obtenir environ 40 pour cent des voix tandis que le Congrès peut remporter 35 pour cent des voix, 6 pour cent et 17 pour cent des voix du NPF peuvent aller à d’autres partis/indépendants. Sur le total de 60 sièges au Manipur, le BJP peut obtenir 32-36 sièges, le Congrès 18-26, le NPF 2-6 et l’autre 0-4. Ainsi, le BJP peut également conserver le pouvoir à Manipur.

Élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022

Lors de l’élection UP 2022, le BJP pourrait obtenir 42% des voix, le parti d’opposition Samajwadi 30%, le BSP 16%, le Congrès 5% et d’autres 7%. Ainsi, le BJP devrait conserver le plus grand État aux urnes l’année prochaine. Cela peut être un soulagement pour le parti du safran qui a fait face à des réactions négatives face à sa gestion de la deuxième vague de pandémie de COVID-19. Le BJP peut conserver le pouvoir dans la 403 maison d’assemblée en remportant 259-267 sièges, le SP peut obtenir 109-117, le BSP 12-16, le Congrès 3-7 et d’autres 6-10.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.