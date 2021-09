SONDAGE Électoral allemand : L’Allemagne doit-elle s’inquiéter de la fin d’Angela Merkel ? VOTER | Monde | Nouvelles

in

Des millions de personnes se préparent à se rendre aux urnes pour les élections allemandes avec l’Union chrétienne-démocrate (CDU) au pouvoir, actuellement en coalition avec le Parti social-démocrate (SDP), dans une lutte désespérée pour conserver le pouvoir. Le leader récemment élu de la CDU, Armin Laschet, qui succède à Angela Merkel, fait pression pour obtenir une majorité absolue improbable en remportant au moins 300 sièges au Bundestag (parlement allemand) et en améliorant le total actuel de 245 sièges du parti.

Mais bien que l’accent soit mis sur les élections allemandes, le résultat et la façon dont la formation d’un nouveau gouvernement se déroulera au cours des semaines et des mois à venir, une grande partie de l’attention sera portée sur le chancelier sortant.

En 2018, Mme Merkel a annoncé qu’elle ne briguerait pas un cinquième mandat en tant que chancelière et sa longévité est mémorable – parmi les dirigeants démocratiques de l’Allemagne de l’après-guerre, elle n’est derrière Helmut Kohl, qui a dirigé le pays de 1982 à 1998.

Elle a pris les rênes de l’Allemagne en novembre 2005 et est depuis une chancelière incroyablement populaire, son taux d’approbation parmi les Allemands dépassant régulièrement les 80 %.

Au cours de cette période, le chancelier sortant a supervisé et réussi à naviguer dans le pays à travers l’une des périodes les plus éprouvantes que lui-même et l’Union européenne aient jamais connues.

Au cours de ses 16 années en tant que chancelière, elle a été confrontée à une série de crises internationales, notamment la crise financière mondiale de 2007 qui a particulièrement touché l’Europe, ainsi que la crise financière grecque qui a suivi, qui a vu le pays d’Europe du Sud au bord de l’effondrement économique. .

Mme Merkel a également été au centre de la navigation de l’Allemagne et de l’Europe à travers la longue crise des migrants qui a éclaté en 2010, les violents conflits en Libye et en Syrie, les conflits avec l’administration américaine sous l’ancien président Donald Trump.

Plus récemment, elle a supervisé la pandémie de Covid et le rétablissement qui a suivi tout en étant une voix influente dans le retrait controversé de milliers de soldats d’Afghanistan.

La chancelière allemande sortante était également considérée comme vitale pour l’UE dans les négociations sur le Brexit avec le Royaume-Uni, qui avait été dirigé par deux Premiers ministres différents à l’époque – Theresa May et Boris Johnson.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était sa qualité la plus sous-estimée, il a déclaré à Politico’s Playbook: “Elle a écouté tout le monde – petits, moyens, grands pays, elle n’a jamais fait de distinction.

Cela explique aussi son influence dans l’UE.

L’ancien président de la Commission européenne a ajouté que Mme Merkel “a toujours suivi le débat politique intérieur dans d’autres pays de plus près” que les autres dirigeants.

Il a déclaré: “C’était son charme politique européen, que tout le monde avait l’impression que vous pouviez lui dire les choses comme à la maison, et elle a intégré cela dans le réseau global de solutions européennes auquel elle a contribué.”

François Hollande, qui a été président français entre 2012 et 2017, a récemment déclaré dans un documentaire de la chaîne allemande Deutsche Welle intitulé « Angela Merkel — Navigating a World in Crisis » : « On se souviendra d’Angela Merkel comme d’une grande femme d’État européenne.

“Elle a gardé l’Union européenne unie – malgré les nombreuses crises que nous avons connues.”

Tony Blair, qui a été Premier ministre britannique pendant une décennie de 1997 à 2007, a également déclaré : « C'est toujours une réalisation remarquable de maintenir l'Europe unie dans cette série d'années les plus difficiles que l'Europe a traversées.