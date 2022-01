SONDAGE Emmanuel Macron : Le leader français devrait-il démissionner car l’empannage « p*** off » met des vies en danger ? | Politique | Des nouvelles

Une foule de manifestants antivax dans les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, situées au sud de Terre-Neuve au Canada, a agressé dimanche leur député local Stéphane Claireaux alors qu’il se tenait devant sa maison. Le radiodiffuseur public la 1ère a rapporté que 600 manifestants ont protesté contre le passeport vaccinal, qui est entré en vigueur jeudi.

Des dizaines de manifestants ont décidé de se rendre au domicile de M. Claireaux, pour procéder à ce qu’il a qualifié de « ressemblant à une lapidation ». Il a ajouté : « Tout le monde se connaît à Saint-Pierre-et-Miquelon, et vous avez devant vous des gens que vous connaissez mais dont le visage est tellement déformé par la haine que vous ne les reconnaissez plus. C’est surréaliste.

« Je vais évidemment porter plainte. Certaines personnes pensent que les bonnes décisions ne sont pas prises. Nous recevons tous des menaces de mort par courrier, à un moment cela doit cesser », a déclaré lundi M. Claireaux à France Info.

M. Claireaux n’a pas participé au vote de jeudi dernier mais est député du parti La République en marche de M. Macron.

La ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, a déclaré : « L’attaque de Stéphane Claireaux devant sa propre maison lors d’une manifestation contre le laissez-passer sanitaire est totalement inacceptable. Les images sont extrêmement choquantes.

L’attaque furieuse contre M. Claireaux est survenue après que le président français a promis de « p *** off » les non vaccinés dans une interview mardi dernier.

M. Macron a déclaré au journal Le Parisien : « Les non vaccinés, j’ai vraiment envie de les foutre en l’air. Et donc nous allons continuer à le faire jusqu’à la fin. C’est la stratégie.

Il a ajouté que la France ne « vaccinerait pas par la force », ajoutant : « Il faut donc laisser [the unvaccinated] sachez : A partir du 15 janvier vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus prendre un verre ou un café ou aller au théâtre ou au cinéma. »

Les politiciens de l’opposition n’ont pas tardé à condamner les propos du président.

« Aucune urgence sanitaire ne justifie de telles paroles », a déclaré Bruno Retailleau, chef du parti conservateur Les Républicains au Sénat, ajoutant : « On peut encourager la vaccination sans insulter qui que ce soit ».

Depuis qu’il a prononcé le terme incendiaire, M. Macron a reconnu que cela avait peut-être bouleversé certains.

Au total, 77 pour cent de la population française est entièrement vaccinée et boostée (trois doses), selon le ministère français de la Santé publique.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré la semaine dernière que seuls quatre millions d’adultes ne sont toujours pas vaccinés.

