Sondage : Envisageriez-vous d’acheter un iPad Pro 14 pouces ou 16 pouces ?

Avec l’iPad Pro, Apple a introduit un écran de 12,9 pouces, son écran tactile encore plus grand. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que la société en est aux premiers jours de la création d’iPad avec des tailles encore plus grandes. Envisageriez-vous d’en acheter un ?

Gurman dit qu’Apple prévoit une refonte de l’iPad Pro pour l’année prochaine avec une recharge sans fil, mais pour les années suivantes, la société explore des écrans plus grands :

On me dit qu’Apple a des ingénieurs et des concepteurs qui explorent des iPads plus grands qui pourraient arriver dans les magasins au plus tôt dans quelques années. Ils sont peu probables pour l’année prochaine (…) et il est possible qu’ils ne viennent jamais du tout. Mais un grand iPad serait l’appareil parfait pour de nombreuses personnes, dont moi, et continuerait à brouiller les frontières entre tablette et ordinateur portable.