Sondage : Envisageriez-vous de passer à Spotify uniquement pour la fonctionnalité Wrapped ?

Début décembre, Spotify a publié sa fonctionnalité Wrapped annuelle, montrant aux utilisateurs tout ce qu’ils ont écouté jusqu’en 2021. Une fois cette fonctionnalité lancée, les réseaux sociaux ont été submergés de captures d’écran des utilisateurs de Spotify. D’un autre côté, les utilisateurs d’Apple Music ont dû s’installer avec la même fonctionnalité Replay qui n’est pas du tout partageable et qui existe depuis quelques années.

Étant donné que le partage d’expériences est l’une des parties les plus importantes de l’écoute de musique, envisageriez-vous de passer à Spotify uniquement pour la fonction Wrapped ?

Au début de cette année, . a mené un sondage auprès de nos lecteurs leur demandant s’ils prévoyaient de passer d’Apple Music à Spotify. Bien que la majorité d’entre eux soient satisfaits de leur service de streaming musical actuel, davantage d’utilisateurs d’Apple Music (12,5%) se déclarent prêts à passer à Spotify que l’inverse (8%).

Également en 2021, j’ai essayé de passer d’Apple Music à Spotify – ce qui était une expérience amusante – mais j’ai décidé de revenir à la propre plate-forme musicale d’Apple. Depuis lors, Apple a ajouté le très apprécié mais en même temps controversé Dolby Atmos avec fonction Spatial Audio et qualité sans perte et haute résolution sans perte.

Alors que Spatial Audio est très perceptible – et sonne parfois juste comme un écho – Lossless est devenu plus un gadget pour moi car il ne semble pas être maîtrisé différemment des autres chansons. Si vous comparez à Tidal, par exemple, c’est très visible lorsque vous écoutez une chanson en HiFi car elle est masterisée différemment.

De plus, iOS 15 a donné une nouvelle vie à Apple Music, facilitant le partage de chansons avec des amis tant qu’ils sont dans votre bulle iMessage. Avec la nouvelle rubrique « Partagé avec vous », il est possible de découvrir tout ce que vos amis vous envoient écouter, mais que vous avez oublié pendant quelques jours.

Spotify, en revanche, a fait des changements que je n’aime pas personnellement, comme combiner des podcasts et des chansons au même endroit et parfois même dans la même playlist ! Bien que son plan d’abonnement Lossless tant attendu est introuvable, je me suis retrouvé à jouer encore plus avec Apple Music, car je possède plus d’AirPods et de HomePods que jamais.

Le problème est le suivant : encore une fois, à l’approche de la fin de l’année, je me sens juste très frustré par le fait qu’une fois de plus Apple Music n’a rien fait pour améliorer sa fonctionnalité Replay. OK, cool, ça fait plaisir de savoir que j’ai écouté Taylor Swift pendant plus de 120 heures et que Folklore devrait être mon album le plus écouté de l’année mais Apple Music a décidé de le diviser en deux, avec une version Explicit et une autre que ce n’est pas le cas.

Mais serait-ce si terrible pour Apple de créer quelques modèles de Stories avec mes « réalisations » de l’année ? Parce que, vraiment, j’ai passé près de 900 heures à écouter mes artistes préférés personnels en 2021.

Même si j’aime beaucoup ce que propose Apple Music, je pense vraiment à revenir à Spotify juste pour avoir un bon Wrapped en 2022 – et j’ai entendu de nombreux collègues et personnes sur Twitter qui feraient de même.

Alors je vous demande, cher lecteur de ., envisageriez-vous de passer à Spotify juste pour une fonctionnalité Wrapped décente ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :