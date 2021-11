Sondage : Envisageriez-vous de revenir aux EarPods filaires d’Apple ?

Depuis plus de cinq ans, les AirPod d’Apple sont un succès. Même si, de plus en plus de jeunes recommencent à porter les EarPods filaires de l’entreprise. Envisageriez-vous de revenir aux anciens écouteurs filaires ou les AirPods sont la meilleure solution ?

Les écouteurs sans fil d’Apple ont toujours été une chose pour la jeune génération. Il y a vingt ans, avec l’iPod Classic et les écouteurs arrondis, vous pouviez dire dans la rue simplement en regardant le fil du casque si quelqu’un avait un produit Apple ou non.

Puis, plus d’une décennie plus tard, Apple a réinventé le succès de ses écouteurs filaires avec les nouveaux EarPods. Lancés aux côtés de l’iPhone 5 en 2012, ils comportaient une télécommande et un microphone. Non seulement cela, mais leur son a également obtenu une amélioration très notable.

Quelques années plus tard, Apple a décidé de retirer la coque du casque de l’iPhone, et avec cela, les EarPods ont commencé à être équipés d’un connecteur Lightning. Mais comme il devenait si ennuyeux de ne pas pouvoir écouter une chanson tout en chargeant le téléphone, les utilisateurs ont décidé d’investir de l’argent dans des AirPod.

Transition des EarPods filaires vers les AirPods sans fil

En tant que propriétaire d’AirPods de première génération – puis d’AirPods 2 et d’AirPods Pro – c’était vraiment satisfaisant d’avoir l’expérience transparente de connecter les écouteurs sans fil en une seconde avec l’iPhone – quelque chose qui s’est encore amélioré avec la deuxième version.

Et avec cela, bien que les AirPod coûtent beaucoup plus cher que n’importe quel EarPod ordinaire, les avoir plus longtemps sans se casser et pouvoir écouter des chansons à tout moment, Apple m’a fait oublier de porter des EarPods.

Mais maintenant, cinq ans et trois AirPods plus tard, je reviens également aux EarPods filaires simplement parce qu’ils sont très pratiques.

Style vintage : porter des EarPods comme une chose cool

Bien que je sois toujours très amoureux des AirPods, le port d’EarPods simplifie parfois les choses. Par exemple, de temps en temps, vous voulez juste être conscient de votre environnement tout en écoutant une chanson, et les EarPods sont imbattables pour cela.

Non seulement être conscient de votre environnement, mais aussi être capable de mieux parler à quelqu’un avec des écouteurs filaires lors d’un appel, et ne pas être dérangé par les gens dans la rue.

Comme mon collègue Parker Ortolani l’a noté, le WSJ a récemment écrit un article sur le retour des EarPods et il pense qu’il s’agit d’un acte de rébellion de la jeune génération :

J’ai toujours pensé qu’il était inévitable qu’une fois les AirPod complètement démocratisés, les jeunes générations les trouvent pas cool. Nous l’avons vu se produire maintes et maintes fois avec d’autres technologies, la référence la plus populaire étant Facebook et sa démographie désormais beaucoup plus ancienne. Alors oui, les écouteurs filaires sont à nouveau à la mode. Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie et la culture en général ?

Comme vous pouvez lire l’article complet de Parker ici, une question qui ne cesse de me préoccuper est la suivante : les gens envisagent-ils vraiment de revenir aux EarPods filaires d’Apple plutôt que de rester avec les AirPods ?

Si vous y réfléchissez, les EarPods sont moins chers et sonnent bien, mais en même temps, ils sont très ennuyeux à utiliser lors du chargement du téléphone et ils n’ont pas non plus de nouvelles fonctionnalités audio telles que ANC et Dolby Atmos avec Spatial Audio

C’est pourquoi je demande : envisageriez-vous de revenir aux EarPods filaires d’Apple ? Est-ce que tu fais déjà ça ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

