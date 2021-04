Sondage: envisagez-vous d’acheter la nouvelle Apple TV 4K?

La semaine dernière, Apple a dévoilé la nouvelle Apple TV 4K lors de son événement “ Spring Loaded ”. Après presque quatre ans depuis la dernière mise à niveau de son décodeur, la société apporte enfin plus de puissance et une télécommande Siri redessinée au produit. Envisagez-vous de l’acheter?

Il y a quelques semaines, j’ai écrit sur la nécessité pour Apple de mettre à niveau l’Apple TV dès que possible. Bien que mes pensées incluaient des choses qu’Apple n’introduirait pas maintenant, comme le support 8K, il était important pour l’entreprise de mettre à jour son décodeur.

Avec la puce A12, au lieu de l’A10X Fusion, l’Apple TV 4K de deuxième génération gérera plus efficacement les jeux sur Apple Arcade, car la société se concentre de plus en plus sur le service. Le nouveau processeur, avec un câble HDMI 2.1, offrira également un HDR 4K meilleur et plus lumineux. Les vidéos AirPlay prises sur l’iPhone 12 Pro seront également plus fluides que jamais.

Dans le même temps, la meilleure mise à niveau que la nouvelle Apple TV 4K pouvait recevoir était une télécommande Siri redessinée, et c’est ce qu’elle a fait. Avec un mélange de boutons en aluminium et en caoutchouc, la nouvelle télécommande Siri dispose d’un bouton Siri dédié et, selon Apple, un «tout nouveau pavé tactile tactile vous permet de cliquer sur les titres, de parcourir les listes de lecture et d’utiliser un geste circulaire sur le anneau extérieur pour trouver exactement la scène que vous recherchez. “

Tout en abandonnant l’Apple TV 4K de première génération, la société continuera à vendre l’Apple TV HD avec la puce A8 et la nouvelle télécommande Siri. Leur prix et leurs options de stockage restent les mêmes:

Modèle HD avec 32 Go: modèle 4K à 149 $ (2e génération) avec 32 Go; 179 $ Modèle 4K (2e génération) avec 64 Go: 199 $

Si vous ne pensez pas que la mise à niveau du décodeur 4K de première génération en vaut la peine, la meilleure partie est que vous pouvez acheter séparément la nouvelle télécommande Siri pour 59 $, qui est compatible avec les quatrième et cinquième générations d’Apple. LA TÉLÉ.

Apple prendra les commandes de tous les modèles à partir du 30 avril, les premières commandes devant arriver dans la seconde quinzaine de mai.

Quels sont vos plans? Avez-vous l’intention d’acheter l’Apple TV 4K de deuxième génération ou simplement la nouvelle télécommande Siri? Votez dans le sondage et donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous:

