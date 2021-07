Sondage : Envisagez-vous d’acheter la nouvelle batterie MagSafe pour iPhone 12 ?

in

Apple a publié aujourd’hui la batterie MagSafe pour la gamme iPhone 12. Bien que nous attendions toujours les détails et le temps réel, envisagez-vous d’acheter la propre solution d’Apple pour donner plus de jus à votre téléphone tout au long de la journée ?

Pour les versions précédentes de l’iPhone, presque chaque fois qu’Apple a dévoilé un Smart Battery Case à un moment donné, qui, comme son nom l’indique, était un étui en silicone avec une bosse où la batterie était fixée. Le boîtier de batterie intelligent était présenté dans quelques couleurs différentes, offrait une charge sans fil et filaire et coûte jusqu’à 129 $.

Lorsque Apple a dévoilé l’iPhone 12, les gens étaient impatients d’imaginer ce qu’Apple ferait avec sa gamme Smart Battery Case. Parker Ortolani de . a créé un concept de ce que Apple pouvait faire.

Après des mois sans annoncer l’accessoire, Apple a finalement publié le pack de batterie MagSafe avec des différences importantes par rapport à l’ancien boîtier de batterie intelligent.

Par exemple, la batterie MagSafe n’est disponible qu’en une seule taille mais convient à tous les modèles d’iPhone 12. Il est de la même taille que le portefeuille MagSafe et différent du boîtier de batterie intelligent, car il n’est pas destiné à protéger votre téléphone, mais seulement à le charger.

La batterie MagSafe se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, offrant des heures d’autonomie supplémentaires. Le pack lui-même se charge avec un câble Lightning et peut transmettre la charge à l’iPhone connecté en même temps. Apple recommande d’utiliser un chargeur USB-C de 20 watts pour les temps de charge les plus rapides.

Pour 99 $, ce produit est parfait pour ceux qui veulent une solution Apple pour donner plus de jus à leur iPhone 12. C’est probablement aussi une solution incroyable pour une batterie pas si géniale dans l’iPhone 12 Mini.

Il est important de noter que la batterie MagSafe n’est disponible qu’en blanc et, comme tous les produits Apple en silicone blanc, elle se salit et jaunit généralement avec le temps.

À l’époque, on ne sait pas si la société annoncera une autre option de couleur ou si elle s’adaptera au nouvel iPhone 13, qui devrait sortir dans quelques mois.

Envisagez-vous d’acheter la batterie MagSafe de l’iPhone 12 ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

