Sondage: Envisagez-vous d’acheter le nouvel iPhone 12 violet?

Apple a annoncé la semaine dernière lors de son événement Spring Loaded une nouvelle variante de couleur de l’iPhone 12, qui a été précommandée la semaine dernière. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini violets arriveront demain dans les Apple Store et les clients – envisagez-vous de l’acheter?

Cela fait un moment que la société n’a pas introduit pour la dernière fois une nouvelle couleur lors du cycle principal de son dernier iPhone. Par exemple, l’iPhone 7 (PRODUCT) RED était la dernière variante de couleur à être introduite après le lancement initial du téléphone. À l’époque, Apple vendait l’iPhone 7 en argent, or, or rose, noir mat et noir jais. Quelques mois plus tard, a introduit une nouvelle variante (PRODUCT) RED.

Depuis lors, Apple n’a pas ajouté de nouvelle option de couleur lors d’un iPhone en milieu de cycle. Cette fois, pour compléter le noir, le blanc, le bleu, le vert et (PRODUCT) RED de l’iPhone 12, il viendra dans une nouvelle couleur violette. L’iPhone 11, par exemple, a été le premier iPhone à introduire cette couleur, mais dans l’iPhone 12, il ressemble plus au lilas, comme l’a noté Dieter Bohn de The Verge:

C’est une nuance de violet clair. On pourrait être tenté de l’appeler lavande, mais pour moi, c’est un peu plus comme un lilas ou peut-être une glycine. Il n’a pas la rougeur que vous attendez dans un mauve ou les tons bleus que vous verriez dans un violet. Il existe de nombreuses nuances de violet, mais c’est ce que Apple a choisi et je l’aime bien. C’est indéniable même à distance, alors que les modèles d’iPhone 12 vert clair pourraient être confondus avec du blanc cassé sous certaines conditions. Je suis également heureux qu’il n’ait pas de nom sophistiqué. C’est juste «violet».

Mis à part la couleur, l’iPhone 12 est le même. Il est alimenté par la puce A14 Bionic, prend en charge la 5G, est disponible en 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage. Apple affirme que ce téléphone est 4 fois plus résistant aux chutes accidentelles et dispose de l’écran Super Liquid Retina XDR avec un panneau OLED. La version mini a également reçu une couleur violette. Les iPhones «Pro» continueront d’être vendus en graphite, argent, or et bleu pacifique.

Les commandes de cet iPhone ont commencé vendredi dernier, et il arrivera demain. Pour ceux qui préfèrent l’acheter directement sur un Apple Retail ou dans d’autres magasins, il sera également disponible à partir de demain. Envisagez-vous d’acheter l’iPhone 12 violet? Ou changez-vous la couleur que vous avez déjà pour celui-ci? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

