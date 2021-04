Sondage: envisagez-vous de commander un outil de suivi des articles AirTag?

Apple va commencer à accepter les précommandes pour son outil de suivi des articles AirTag à partir de ce vendredi à 5 h PDT. Le 30 avril, le produit sera disponible dans les Apple Store du monde entier. Avec le lancement de ce tout nouvel accessoire, envisagez-vous d’en commander un? Et si oui, combien?

L’Apple AirTag fait l’objet de rumeurs depuis plus de deux ans depuis que . a découvert pour la première fois des références à ce produit dans le code bêta d’iOS. Après cela, chaque événement majeur d’Apple donnait l’impression que «les AirTags vont être révélés», mais cela vient de se produire lors de l’événement «Spring Loaded» de ce mardi.

Le traqueur d’objets AirTag tire parti de la puce U1 qui utilise la radio Ultra-Wideband (UWB) pour fournir une localisation précise et une conscience spatiale. Apple l’appelle «Precision Finding» sur le tracker.

Ce produit peut être attaché à n’importe quel article afin de le suivre à l’aide de l’application Find My. Plus tôt ce mois-ci, Apple a également annoncé la première série de produits tiers qui seront intégrés à l’application. Bien que de nombreuses personnes aient pensé à connecter l’appareil à des animaux domestiques ou même à de jeunes enfants, l’entreprise ne le recommande pas.

Un inconvénient de l’AirTag est qu’Apple vend des porte-clés et des boucles séparés pour attacher le produit. Donc, si une personne n’achète que le produit autonome, elle n’aura probablement pas d’endroit pour le connecter.

Le côté le plus brillant est que l’AirTag se couple avec l’iPhone comme les AirPods: il vous suffit de tenir l’élément plus près de l’iPhone et il est couplé. Un identifiant Apple peut enregistrer jusqu’à 16 AirTags.

Un autre argument de vente pour cet article est qu’Apple permet aux utilisateurs de personnaliser chaque AirTag avec jusqu’à quatre lettres ou trois emoji.

Apple vend chaque AirTag pour 29 $ et un pack de quatre coûte 99 $. Un accessoire AirTag peut aller de 12,95 $ dans un support sécurisé Belkin à 349 $ dans un porte-clés Hermès.

Avec de nombreuses combinaisons, articles à suivre et accessoires AirTags, combien prévoyez-vous d’en commander? Dites-nous dans la section sondage et commentaires ci-dessous:

