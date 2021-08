Sondage : Est-ce important que votre smartphone ne soit pas livré avec un chargeur dans la boîte ?

Les excellents chargeurs de téléphone sont partout, et il y a de fortes chances que vous en ayez qui traînent. Cependant, les fabricants de smartphones commencent lentement à s’éloigner de l’expédition d’adaptateurs de charge avec leurs smartphones, une décision qui n’a pas été populaire auprès de beaucoup de gens. Google est le dernier à suivre cette tendance, annonçant que le prochain Google Pixel 6 ne sera pas livré avec un adaptateur de charge. Nous voulons savoir si vous êtes d’accord avec cette nouvelle tendance ou si vous pensez que les entreprises nous trompent.

Est-ce important si votre smartphone n’est pas livré avec un chargeur dans la boîte ?

Le sujet de la suppression des adaptateurs de charge est une tendance qui a commencé avec Apple et l’iPhone 12, et cela a provoqué tout un tollé. Mais malgré cela, Samsung a emboîté le pas avec la série Galaxy S21, et maintenant les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ne sont plus livrés avec eux non plus.

À l’époque où les téléphones utilisaient une variété de normes propriétaires aux côtés de Qualcomm QuickCharge, il était logique que votre téléphone soit livré avec un chargeur compatible dans la boîte, mais ensuite USB-C Power Delivery est arrivé. Power Delivery a permis aux fabricants de fabriquer des chargeurs offrant une sélection de puissances allant jusqu’à 100 W, ce qui lui a permis de normaliser non seulement la charge des téléphones, mais également la charge des ordinateurs portables et des accessoires. Cela signifie que si vous achetez un bon chargeur Power Delivery, vous pouvez l’utiliser pour recharger tout ce que vous possédez.

Cependant, cela ne suffit pas pour certaines personnes, qui pensent que les entreprises devraient continuer à inclure des adaptateurs de charge avec leurs smartphones, surtout compte tenu du prix que nous payons pour certains des meilleurs téléphones Android. D’un autre côté, les entreprises soutiennent que c’est meilleur pour l’environnement et réduit les déchets électroniques, car de nombreuses personnes ont des chargeurs de smartphones précédents.

À l’instar de la prise casque, le retrait des accessoires de la boîte semble être une tendance qui pourrait éventuellement se répercuter sur d’autres fabricants de smartphones, d’autant plus que les grandes entreprises mènent la charge. Faites-nous savoir ci-dessous si vous pensez que les OEM sont sur quelque chose ou si les fabricants Android devraient simplement cesser de suivre l’exemple d’Apple.

