Sondage : Êtes-vous intéressé par l’achat de lunettes connectées ?

Lorsque Google Glass a été lancé pour la première fois, il était considéré comme une merveille en avance sur son temps. Cependant, il a fait face à une tonne de critiques concernant la confidentialité et l’esthétique, certains utilisateurs étant affectueusement appelés « Glassholes ». Inutile de dire que le verre n’a pas vraiment pris son envol en tant que produit de consommation, mais il a depuis inspiré la naissance de nombreuses autres lunettes intelligentes à mesure que la technologie mûrissait.

Alors que de plus en plus d’entreprises lancent leurs propres lunettes intelligentes, nous voulons savoir si elles vous intéressent.

Êtes-vous intéressé par l’achat de lunettes intelligentes?

Il convient de noter qu’il existe différents types de lunettes intelligentes sur le marché. La forme la plus basique sont les lunettes audio, quelque chose comme le Razer Anzu que j’ai examiné. Ils ressemblent en grande partie à des lunettes normales, mais disposent de haut-parleurs intégrés, de Bluetooth et de commandes tactiles. Ceux-ci sont largement utiles pour écouter de la musique, prendre des appels ou même jouer.

Ensuite, il y a les lunettes sociales, qui sont un peu plus connectées. Cela s’apparente aux histoires Facebook Ray-Ban ou même aux lunettes Snapchat, qui disposent d’appareils photo pour capturer des photos et des vidéos pouvant être téléchargées en ligne.

Viennent ensuite les lunettes intelligentes aR (Assisted Reality). Le nouveau OPPO Air Glass adopte cette approche, offrant diverses applications pour aider les utilisateurs à interagir avec leur environnement. Cela inclut la navigation pas à pas, la traduction en direct, la téléinvite, etc. C’est également la direction dans laquelle Meta semble vouloir aller avec ses ambitions portables, alors même que la société se concentre sur l’amélioration de ses meilleurs casques VR.

Ensuite, il y a les lunettes intelligentes AR (Réalité Augmentée). Ceux-ci sont beaucoup plus complets, agissant presque comme un remplacement pour votre smartphone. Les Nreal Light sont les exemples les plus récents de lunettes de réalité mixte, vous permettant de regarder des films, de jouer à des jeux ou de naviguer sur votre smartphone.

Dans cet esprit, faites-nous savoir ce que vous pensez des lunettes intelligentes et si vous seriez intéressé ou non par l’achat d’une paire. Et si vous l’avez déjà fait, faites-nous en savoir plus sur votre expérience jusqu’à présent.

