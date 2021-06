Sondage : Êtes-vous satisfait de votre téléphone actuel ?

Les fabricants de smartphones souhaitent que vous passiez à leurs derniers et meilleurs appareils dès leur lancement. On comprend pourquoi les utilisateurs le font aussi. Les nouveaux appareils des entreprises arborent souvent les dernières innovations, comme des puces plus rapides, des caméras arrière plus grandes et des écrans plus rapides. Le seul véritable moyen pour les utilisateurs d’obtenir ces fonctionnalités est de mettre à niveau leurs appareils.

En rapport: Les meilleurs téléphones Android disponibles en ce moment

Il est probable que de nombreux utilisateurs n’ont pas besoin de ces fonctionnalités ou ne souhaitent pas dépenser plus d’argent sur un appareil fondamentalement similaire. Ceux qui s’accrochent encore aux anciens produits phares bénéficient toujours de puces rapides et de fonctionnalités de premier ordre. Même les smartphones récents de milieu de gamme n’ont pas si mal vieilli, en particulier ceux des OEM offrant de longues périodes de support logiciel.

Mais de quel côté de la clôture êtes-vous ? Êtes-vous satisfait de votre smartphone actuel ? Cherchez-vous à mettre à niveau bientôt ?

Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus. De plus, n’oubliez pas de mentionner le téléphone que vous utilisez actuellement et pourquoi vous en êtes plus que satisfait. Si vous envisagez une mise à niveau, parlez-nous du saut que vous envisagez de faire. Nous présenterons les meilleurs commentaires dans notre article sur les résultats du sondage.