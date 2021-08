Sondage : Ethereum est plus populaire que Bitcoin à Singapour

Le rapport « The State of Crypto in Singapore Report 2021 », réalisé par l’échange de crypto-monnaie Gemini en collaboration avec CoinMarketCap et Seedly, a révélé que plus des deux tiers des Singapouriens qui ont des investissements financiers possèdent actuellement des crypto-monnaies. De même, l’étude a révélé qu’Ethereum est plus populaire que Bitcoin à Singapour.

Le rapport, qui a pris un échantillon de 4 348 adultes basés à Singapour qui s’identifient comme ayant ou intéressés par les finances personnelles. Et les produits d’investissement montrent que 67% des personnes interrogées possèdent actuellement des actifs cryptographiques.

Alors qu’un détenteur de crypto sur cinq est une femme, l’étude décrit le détenteur médian de crypto de Singapour comme un “homme de 29 ans avec un revenu annuel médian du ménage d’environ 51 968 $ singapourien (38 456 $) par an”.

En ce qui concerne la distribution des actifs cryptographiques entre les mains des investisseurs singapouriens, Ether (ETH), la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum, prend une nette avance avec 78% en tant que crypto-monnaie la plus populaire. Alors que 69% des détenteurs de crypto possèdent du Bitcoin (BTC). Cardano (ADA) et Binance Coin (BNB) suivent les deux premiers avec respectivement 40 % et 31 %. Un investisseur sur quatre possède XRP et Tether (USDT), selon l’enquête.

Le contrat d’actions d’Eth2 se classe comme le plus gros hodler d’Ethereum à 21,5 milliards de dollars

Selon le fournisseur d’analyse de blockchain Nansen, le contrat de participation Eth2 a dépassé Wrapped Ethereum (wETH) pour devenir le plus grand détenteur d’ETH. Contrairement à l’éther, l’éther enveloppé adhère à la norme ERC-20. Ce qui en fait la représentation préférée de l’ETH parmi les protocoles financiers décentralisés qui utilisent des jetons ERC-20.

Les résultats ont été publiés sur Twitter par Alex Svanevik, PDG de la société d’analyse de blockchain Nansen, mardi. Les données montrent que le contrat d’entiercement de Beacon Chain a 6,73 millions d’ETH, d’une valeur d’environ 21,5 milliards de dollars aux prix actuels.

En revanche, les données de Nansen suggèrent que le contrat Wrapped Ethereum a 6,7 ​​millions d’ETH (21,4 milliards de dollars). Suivi par Binance avec 2,29 millions d’ETH (7,3 milliards de dollars).

Ledger Live intègre une option de staking Ether “accessible”

Dans un récent article de blog, le populaire portefeuille matériel de crypto-monnaie Ledger a annoncé un nouveau partenariat avec la solution de jalonnement Ethereum 2.0 Lido Finance, dans une démarche appelant à une plus grande accessibilité et liquidité pour les acteurs indépendants du marché.

Le jalonnement est une méthode d’investissement de niche au sein de l’écosystème de la crypto-monnaie qui permet aux utilisateurs d’empiler indépendamment ou collectivement leurs actifs cryptographiques. Collecter des revenus passifs en retour, ainsi que contribuer activement à la pérennité du réseau blockchain.

Les utilisateurs qui ont essayé de jalonner leur Ether (ETH) dans le passé ont été confrontés à d’énormes obstacles financiers. Le coût actuel pour devenir un validateur de réseau Eth2 est d’environ 100 000 $. Un chiffre que de nombreux investisseurs sur ce marché ne peuvent tout simplement pas se permettre.

Des options de jalonnement ETH centralisées sont disponibles sur des bourses telles que Coinbase ou Kraken. Mais ils viennent avec des frais d’entrée élevés et des problèmes de confiance évidents. Pas idéal pour les investisseurs qui maintiennent la valeur fondamentale de l’industrie de l’autonomie des actifs gratuits.

CyberKongz Mass Coinage brûle 4 millions de dollars d’éther en 5 heures

Le dernier engouement pour les jetons non fongibles (NFT) sur le thème des animaux a été un tel succès. Qui est devenu le principal responsable de la combustion des frais de transaction Ethereum au cours des dernières 24 heures.

CyberKongz, qui a commencé comme une collection de 1 000 NFT uniques début mars 2021, a récemment gagné en popularité. À tel point qu’aujourd’hui, il a usurpé le marché NFT OpenSea et l’échange décentralisé le plus populaire au monde, Uniswap, en termes de combustion des frais Ethereum.

La réalisation a été signalée par le point de vente de blockchain chinois Wu Blockchain, qui a signalé qu’il avait brûlé 1 240 valeurs d’éther (ETH). Soit, environ 4 millions de dollars en seulement cinq heures.

