Sondage Euro 2020 : “Bannir les racistes du football à vie !” Le racisme doit disparaître | Royaume-Uni | Nouvelles

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’abus racistes en ligne et hors ligne après avoir raté leurs tirs de pénalité contre l’Italie. En plus de recevoir des emojis de singe et des messages haineux en ligne, une peinture murale de Rashford à Manchester a été défigurée par des graffitis racistes. Dans un sondage mené auprès de 7 635 lecteurs entre 19h47 le 12 juillet et 12h53 le 13 juillet, 78% ont déclaré que les racistes devraient être bannis des matchs de football à vie, 18% ont dit qu’ils ne le devraient pas, tandis que 4% n’étaient pas sûrs.

Ces chiffres reflètent les conclusions de YouGov qui a interrogé 4 500 fans de football anglais et a constaté que neuf sur dix reconnaissaient que le racisme existait toujours au sein du football professionnel. Cependant, 36 pour cent de ces participants ont déclaré que le problème n’était pas grave.

Notre sondage a vu 5 878 lecteurs (77%) demander aux utilisateurs de médias sociaux d’être obligés de prouver leur identité afin d’obtenir un compte dans le but d’empêcher les racistes de propager des discours de haine.

Un de nos lecteurs a commenté : « Tout commentaire raciste écrit doit être signalé et la personne immédiatement bannie.

« Si vous ne pouvez pas vivre dans une société multiculturelle, vous devriez en être banni. Vous n’êtes pas le bienvenu dans notre société.”

Parmi les autres comportements choquants qui ont été révélés au cours du week-end, citons celui de plus de 100 fans anglais qui ont forcé l’entrée du stade de Wembley et ont été accueillis par un mur d’attaquants à l’intérieur.

Antonio Falvo, 39 ans de Swindon, a assisté au match de soutien à l’Italie et a vu les fans indisciplinés forcer l’entrée. Il a déclaré: “Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie, le petit garçon de mon compagnon était pétrifié.”

Lorsqu’on leur a demandé si les fans anglais qui ont pris d’assaut Wembley sans billets devraient être emprisonnés, 82% ont répondu qu’ils le devraient, seulement 13% ont dit qu’ils ne devraient pas et 5% n’étaient pas sûrs.

Une question qui a laissé notre public plus divisé a demandé si l’Angleterre a fait échouer ses espoirs d’accueillir la Coupe du monde 2030 après le chaos de la finale de l’Euro. Partagés dans l’opinion, 46% ont déclaré que l’Angleterre avait ruiné leurs chances, 27% ont dit qu’ils ne l’avaient pas fait et 26% ne savaient pas quoi penser.