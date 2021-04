Sondage: Faites-vous confiance aux données des capteurs de votre bracelet d’activité?

Les trackers de fitness sont de toutes formes et tailles de nos jours, et avec le temps, beaucoup d’entre eux ont commencé à offrir des fonctionnalités synonymes grâce à des capteurs améliorés et des astuces logicielles / IA. Certaines des fonctionnalités de suivi de la condition physique basées sur des capteurs les plus courantes incluent le suivi des pas, la surveillance du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, les contrôles de l’oxygène sanguin / SpO2, le suivi de la distance, etc. Vous pouvez trouver ces attributs dans la plupart des trackers de fitness et smartwatches modernes, quel que soit leur prix.

Bien qu’il existe de nombreuses façons de vérifier si les données du capteur de votre bracelet d’activité sont exactes – la lecture des critiques en est une – la confiance en elles ne s’accumule qu’une fois que vous les avez utilisées pendant un certain temps. Les mises à jour logicielles peuvent également faire ou défaire certaines fonctionnalités de suivi au fil du temps.

Cela nous a amenés à nous demander à quel point vous avez confiance dans les données des capteurs de vos trackers de fitness. Croyez-vous toutes les informations de fitness et d’entraînement basées sur les capteurs que votre tracker suit? Ou êtes-vous sceptique quant aux données et ne les utilisez-vous que pour avoir une idée de ce que pourraient être vos véritables statistiques de fitness?

Nous ne vous demandons pas de voter en fonction du prix du tracker d’activité que vous utilisez. Nous voulons savoir en général si vous lui faites confiance ou non. Répondez à notre sondage ci-dessus et votez pour l’option qui décrit le mieux votre expérience avec votre portable. Envoyez-nous également une ligne dans la section des commentaires avec des informations sur les trackers de fitness que vous utilisez et ce que vous pensez des données de capteurs qu’ils fournissent.