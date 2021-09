SONDAGE : Faut-il à nouveau rendre les masques obligatoires dans le cadre du plan Covid hiver ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Sajid Javid confirme que le NHS proposera des vaccins de rappel

M. Javid a déclaré aujourd’hui à la Chambre des communes et à la nation que tous les plus de 50 ans et ceux qui travaillent dans le NHS et les rôles de première ligne recevront un coup de rappel au cours de l’hiver, ce qui représente plus de 33 millions d’adultes. Le secrétaire à la Santé a déclaré aux députés: “Le plan montre comment nous donnerons à cette nation les meilleures chances possibles de vivre avec Covid sans avoir besoin de restrictions sociales et économiques strictes.”

M. Javid a souligné l’importance du programme de vaccination dans les efforts visant à éviter le confinement et à sauver des vies.

Il a déclaré: “Les dernières statistiques de l’ONS montrent que près de 99% des décès dus au COVID-19 au cours du premier semestre de cette année étaient des personnes qui n’avaient pas reçu les deux doses d’un vaccin COVID-19.”

Il a également concédé que le port de masques et des passeports vaccinaux pour les lieux surpeuplés pourraient être introduits si nécessaire – ainsi que de “communiquer clairement et d’urgence au public la nécessité de faire preuve de prudence”.

Les médecins-chefs ont annoncé hier que le gouvernement avait également pris la décision de vacciner en toute sécurité les enfants âgés de 12 à 15 ans, dans le but de protéger davantage l’ensemble de la population, alors que les cas et les décès de Covid recommencent à augmenter cet automne.

Dans une déclaration publiée par Chris Whitty et ses pairs, ils ont conseillé : aussi bien défini pour les enfants et les jeunes de 12 à 15 ans.

Mais les conseillers ont souligné qu’« il est probable que la vaccination contribuera à réduire la transmission du COVID-19 dans les écoles fréquentées par des enfants et des jeunes âgés de 12 à 15 ans ».

Ils ont ajouté: «Le fait de faire vacciner une proportion importante d’élèves est susceptible de réduire la probabilité de tels événements susceptibles de provoquer des épidémies locales dans les écoles ou associées à celles-ci.

« Ils réduiront également le risque qu’un enfant individuel contracte COVID-19. Cela signifie que la vaccination est susceptible de réduire (mais pas d’éliminer) les perturbations de l’éducation. »

La déclaration poursuit en soulignant l’importance du consentement parental à la vaccination et du respect des choix médicaux de l’individu.

Il se lit comme suit : « Il est essentiel que les enfants et les jeunes de 12 à 15 ans et leurs parents soient soutenus dans leurs décisions, quelles que soient les décisions qu’ils prennent, et ne soient pas stigmatisés pour avoir accepté ou non l’offre de vaccination.

« Le choix individuel doit être respecté. »

Sajid Javid annonce les plans du gouvernement pour lutter contre Covid cet hiver (Image: .)

Dans l’annonce du gouvernement d’aujourd’hui, M. Javid a également évoqué les inquiétudes concernant un potentiel « confinement hivernal ».

Le nombre de personnes admises à l’hôpital avec Covid est plus de six fois plus élevé maintenant qu’il ne l’était début septembre de l’année dernière, les décès de Covid sont également environ 15 fois plus élevés.

À la lumière de ces chiffres, le gouvernement a annoncé qu’une boîte à outils « plan B » de « mesures d’urgence » Covid qui sont maintenues en réserve et seront déployées si les hospitalisations commencent à submerger le NHS.

Ces mesures comprennent le port obligatoire du masque, le travail à domicile, les passeports vaccinaux pour l’entrée aux événements publics et des restrictions de voyage plus strictes.

Mais le Premier ministre a assuré au public qu’un verrouillage est le tout dernier recours pour le Royaume-Uni à ce stade.

Le plan pour les passeports vaccinaux qui a été annoncé aujourd’hui, précisait qu’en cas d’une poussée de Covid cet hiver, ils seraient légalement requis dans toutes les boîtes de nuit, les lieux intérieurs avec plus de 500 personnes et les lieux extérieurs avec plus de 1 000 personnes.

Le débat sur la question de savoir si le NHS et les travailleurs de première ligne devraient être contraints de se faire vacciner contre Covid a été abordé par le secrétaire à la Santé aujourd’hui.

M. Javid a déclaré: “Bien que nous n’allions pas de l’avant avec le vaccin obligatoire possédant la certification de statut Covid maintenant, nous garderons ce pouvoir en réserve”.

Dans l’ensemble, les ministres du gouvernement et les scientifiques de haut niveau ont souligné avant tout l’importance du programme de vaccination de rappel, qui sera essentiel dans les efforts visant à éviter les restrictions quotidiennes de Covid.

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée, le professeur Wei Shen Lim a expliqué que bien que l’immunité après votre deuxième vaccination reste élevée pendant une période prolongée, un rappel est nécessaire car une petite baisse de l’immunité parmi la population britannique entraînera des milliers d’hospitalisations supplémentaires.

Le professeur a déclaré : « Si nous fonctionnons à une efficacité vaccinale de 90 pour cent, et qu’elle tombe à 80 pour cent, ce qui n’est qu’une baisse de 10 pour cent, cela peut ne pas sembler beaucoup mais… si vous doublez la baisse, vous pourriez voir que vous doublez le nombre de personnes admises à l’hôpital.

“Cela a un grand impact parce que nous parlons de toute la population ici, pas seulement d’un seul individu.”

Un manifestant anti-vaccin se cache le visage alors qu’il organise une manifestation devant le parlement le 8 septembre (Image: .)

Il a ajouté : « L’année dernière en décembre, l’une des envies était de sauver ou de protéger le NHS car, ce faisant, nous sauvons des vies. C’est également tout à fait vrai pour cet hiver.

Les médecins ont conseillé de prendre un vaccin de rappel au plus tôt six mois après votre deuxième dose.

