Sondage : faut-il annuler le CES 2022 ?

Le CES 2022 n’est que dans quelques semaines, mais à mesure qu’il approche, les entreprises et les publications technologiques ont commencé à se retirer en raison d’inquiétudes concernant Omicron, la dernière variante de COVID-19. Quelques entreprises technologiques de premier plan, dont Amazon et Meta, se sont déjà retirées du salon. T-Mobile réduira également considérablement sa présence, et son PDG s’est totalement retiré de la présentation d’un discours.

Cela dit, de nombreuses entreprises attendues n’ont pas encore annoncé de changement dans leurs plans.

Étant donné que le CES devrait revenir en force et que l’événement n’est que dans quelques semaines, pensez-vous que le CES devrait simplement être annulé afin de protéger les participants potentiels ?

Le CES 2022 doit-il être annulé ?

Le CES est l’un des principaux salons technologiques annuels où les entreprises présentent leurs derniers produits de consommation. Bien que l’émission ne soit pas trop axée sur les smartphones, les entreprises ont tendance à lancer d’autres appareils tels que les meilleurs téléviseurs Android. Il y aura aussi forcément beaucoup de modèles conceptuels, comme la technologie d’affichage enroulable de TCL qu’ils ont présentée l’année dernière.

Cependant, avec le retrait de plus en plus d’entreprises du salon, cela commence à ressembler beaucoup au CES 2021, qui était une affaire virtuelle en raison des inquiétudes croissantes concernant Covid. Et avec le retour à la hausse, cela pourrait très bien être le cas cette fois-ci.

Cela dit, les organisateurs ont mis en place divers protocoles sanitaires afin de contribuer à protéger les 2100 exposants attendus. Cela comprend l’exigence d’une preuve de vaccination complète contre le COVID-19, de masques à porter à l’intérieur et de distanciation sociale. Les organisateurs ont également mis en place des tests sur place, des allées plus larges pour se promener sur le site, une ventilation améliorée, des stations d’assainissement, etc.

Cela ne s’annonce pas bien pour le CES, ce qui ne peut que nous amener à nous interroger sur le prochain MWC 2022, qui devrait également revenir pour un événement en personne en février, avec l’IFA plus tard dans l’année.