Sondage favorable, ticket de fête : les dirigeants du Congrès du Pendjab dupés de crores par des gangs imitant Prashant Kishor

À un moment où l’unité du Pendjab du parti du Congrès se bat pour contenir les querelles internes un an avant les élections, plusieurs hommes du parti ont été dupés de crores prétendument par un gang se faisant passer pour Prashant Kishor. Le gang aurait promis des sondages et des bulletins de vote favorables à certains dirigeants pour les élections à l’Assemblée de l’État prévues pour l’année prochaine.

La police de Ludhiana a enregistré mardi une plainte contre des personnes non identifiées pour avoir appelé les chefs de parti et leur avoir demandé de critiquer publiquement le ministre en chef. Il est également apparu qu’un gang d’imitateurs de Prashant Kishor avait été arrêté le mois dernier après avoir dupé environ 30 à 40 dirigeants du Congrès de l’État. Les rapports suggèrent que le gang a dupé des membres du Congrès de Rs 5 crore au moins. Deux membres du gang ont été arrêtés après que la police a tendu un piège à la suite d’une plainte du député Kuldeep Singh Vaid. Les membres du gang essayaient de duper Vaid, mais il est devenu méfiant lorsqu’on lui a demandé un cadeau et a approché la police.

Les personnes arrêtées ont été identifiées comme étant Rakesh Kumar Bhasin et Rajat Kumar Raja. Une autre personne arrêtée plus tard a été identifiée comme étant Gaurav Sharma. Tous les trois sont originaires d’Amritsar.

Un officier supérieur de police a informé The Indian Express que Sharma est une joueuse et qu’elle a perfectionné le style de parole de Kishor. « Il a non seulement dupé les dirigeants du Pendjab, mais aussi du Bihar, du Rajasthan, de l’Haryana et du Bengale occidental. Il y a des cas enregistrés contre le gang dans d’autres États, mais la police n’a pas été en mesure de les cerner », a déclaré un officier supérieur.

Vaid a déclaré à IE qu’il avait trouvé l’imitateur “très convaincant”. Vaid a déclaré qu’il avait rencontré Kishor en personne pour lui demander les commentaires des électeurs et que l’imitateur avait fait ses devoirs. «Il me parlait comme s’il avait en fait sondé ma circonscription… L’imitateur m’a demandé 10 lakh Rs en cadeau pour deux députés d’autres États qui mèneraient une enquête et soumettraient un rapport en ma faveur pour s’assurer que je obtenu un billet. Je suis devenu certain que cela ne pouvait pas être Kishor », a déclaré Vaid qui a ensuite parlé à d’autres dirigeants et s’est approché de la police.

Une plainte similaire a été déposée à Sangrur par l’ancien candidat du Congrès Daman Thind Bajwa. L’imitateur lui avait demandé Rs 7 lakh.

