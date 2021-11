SONDAGE Fiscal : Boris Johnson devrait-il annuler les hausses d’impôts pour sauver son gouvernement ? VOTEZ ICI | Politique | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage ci-dessous pour savoir si M. Johnson devrait abandonner les hausses d’impôts. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires à la fin de l’histoire.

Notre sondage intervient alors qu’un nouveau sondage de Savanta ComRes pour le Daily Mail place les travaillistes de six points devant les conservateurs.

Les résultats, dans lesquels les conservateurs ont perdu quatre points et le parti de Sir Keir Starmer en a bondi de cinq depuis un sondage similaire il y a une semaine, sont basés sur une enquête auprès de plus de 2 000 personnes au Royaume-Uni, menée jeudi et vendredi.

Un sondage YouGov publié dans le Times vendredi et réalisé cette semaine a également suggéré que les conservateurs avaient perdu leur avance.

Les résultats placent les conservateurs et les travaillistes au coude à coude avec 35% des voix.

Un sondage distinct réalisé mercredi par Redfield & Wilton Strategies a donné aux travaillistes deux points d’avance sur le parti de M. Johnson.

Le coup porté aux conservateurs intervient après que le gouvernement a été critiqué pour la gestion de l’affaire Owen Paterson.

Le Premier ministre a été contraint à un revirement humiliant plus tôt ce mois-ci sur les plans visant à empêcher la suspension immédiate de l’ancien ministre du Cabinet pour une violation présumée des règles de lobbying en lançant un examen de l’ensemble du système disciplinaire.

M. Paterson a démissionné quelques heures plus tard, déclarant qu’il voulait quitter le « monde cruel de la politique ».

En plus des augmentations annoncées précédemment de la fiscalité des entreprises et des particuliers, l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré que le budget laisserait la charge fiscale globale à son plus haut niveau depuis la dernière période de l’administration du travail d’après-guerre de Clement Attlee il y a 70 ans.

L’OBR a également déclaré que les plans porteraient les dépenses publiques à la part la plus élevée de l’économie depuis la fin des années 1970, avant que Margaret Thatcher ne prenne le pouvoir pour les conservateurs.

Le chancelier a tenté de rassurer les députés conservateurs qu’il avait l’intention de réduire les impôts avant les prochaines élections.

M. Sunak a déclaré: « D’ici la fin de ce Parlement, je veux que les impôts baissent et non augmentent. »

Le budget fait suite à la décision du gouvernement d’augmenter les cotisations à l’assurance nationale de 1,25 point de pourcentage à partir d’avril pour aider à financer le NHS et les soins sociaux.

Il est également intervenu après les hausses annoncées précédemment des taux d’imposition des sociétés.