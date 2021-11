Sondage Fox News : les électeurs s’opposent au versement de 450 000 $ aux familles séparées à la frontière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une majorité d’électeurs inscrits s’opposent aux paiements pouvant aller jusqu’à 450 000 $, le gouvernement envisagerait d’indemniser les membres de la famille séparés à la frontière sud en vertu de la politique de « tolérance zéro » de l’ancien président Trump pour être entré illégalement aux États-Unis.

C’est selon le dernier sondage Fox News publié vendredi.

Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois fin octobre que le ministère de la Justice, la Sécurité intérieure et la Santé et les Services sociaux envisageaient les paiements en réponse aux poursuites intentées par des groupes de défense des droits civiques au nom des quelque 5 500 parents et enfants qui disent avoir subi un traumatisme psychologique. des séparations, dont certaines ont duré pendant une période prolongée.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun règlement n’a été effectué et les détails entourant le montant des paiements potentiels sont toujours en cours de détermination.

Près d’un tiers des votants sont favorables au versement de 450 000 $ (30 %).

Mais plus de 6 personnes sur 10 s’y opposent, dont 49% qui sont contre l’octroi d’une quelconque compensation aux familles séparées et 12% qui disent que ce devrait être un montant moindre.

Alors que 54 % des électeurs noirs sont favorables au plan, 66 % des électeurs blancs s’opposent aux paiements soit catégoriquement (55 %), soit s’y opposent, mais pensent que les familles devraient au moins recevoir de l’argent (11 %).

Les électeurs hispaniques sont divisés : 48 % sont favorables contre 44 % totalement opposés ou opposés, mais ouverts à une certaine compensation.

Les démocrates (52 %) sont 5 fois plus susceptibles que les républicains (10 %) de favoriser les décaissements.

Les personnes les plus susceptibles de s’opposer à tout montant d’indemnisation sont les républicains (76 %), les hommes blancs sans diplôme universitaire (63 %), les électeurs âgés de 65 ans et plus (60 %) et les électeurs vivant dans le sud (53 %) et les zones suburbaines. du pays (55 pour cent).

Le président Biden a apparemment rejeté l’idée de paiements gouvernementaux début novembre en disant: « Cela n’arrivera pas ». Il a ensuite fait marche arrière en disant: « Vous avez perdu votre enfant. C’est parti – vous méritez une sorte de compensation, quelles que soient les circonstances », bien qu’il n’ait jamais proposé de montant spécifique.

Cinquante-cinq pour cent pensent que l’administration Biden n’a pas été assez dure dans son traitement des immigrants illégaux. Plus d’un quart des démocrates (27 pour cent) rejoignent une large majorité de républicains (84 pour cent) et la moitié des indépendants (50 pour cent) pour convenir que l’administration devrait être plus dure.

Tout cela fait de l’immigration l’un des pires problèmes de Biden : 31 % approuvent contre 59 % désapprouvent – ​​c’est une baisse de 10 points par rapport à son sommet de 41 % approuvé il y a six mois (juin 2021). L’approbation des démocrates est en baisse de 15 points depuis juin : 72 % contre 57 % aujourd’hui.

Parmi tous les électeurs, les notes du président ne sont inférieures que pour la Chine (28 % approuvent – 55 % désapprouvent) et l’Afghanistan (27-63 %). Il est également sous l’eau sur le changement climatique (42-47 %), unissant le pays (36-56 %) et l’économie (36-58 %). Il fait de son mieux pour gérer la pandémie de coronavirus, où il atteint presque le seuil de rentabilité (48% approuvent – 49% désapprouvent).

La note globale de l’emploi de Biden est à un niveau record : 44% approuvent contre 54% désapprouvent.

Lorsqu’on leur a demandé de nommer le problème le plus important auquel le pays est confronté, les électeurs ont placé l’immigration/la sécurité des frontières en quatrième position (8 %). Il est derrière l’économie (26 %), le coronavirus (17 %) et l’inflation/la chaîne d’approvisionnement (10 %). La division politique (7 %), Biden/mauvais leadership et le changement climatique (6 % chacun) suivent de près.

La partisanerie affecte les problèmes perçus. L’économie est en tête de liste pour les républicains, suivie par l’inflation et la sécurité de l’immigration/des frontières. Chez les démocrates, l’immigration entre à peine dans le top dix, car ils placent le coronavirus en premier, suivi de l’économie et du changement climatique.

Mené du 14 au 17 novembre 2021 sous la direction conjointe de Beacon Research (D) et de Shaw & Company Research (R), ce sondage Fox News comprend des entretiens avec 1 003 électeurs inscrits à l’échelle nationale qui ont été sélectionnés au hasard dans un fichier national d’électeurs et ont parlé en direct intervieweurs sur les lignes fixes et les téléphones portables. L’échantillon total a une marge d’erreur d’échantillonnage de plus ou moins trois points de pourcentage.