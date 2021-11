SONDAGE France : Le PM devrait-il déchirer les plans énergétiques français après avoir menacé les approvisionnements britanniques ? | Sciences | Nouvelles

Une partie du plan net zéro de Boris Johnson consiste à investir massivement dans les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie nucléaire propre. Le gouvernement a approuvé les plans de construction de la plus grande centrale nucléaire britannique, Hinkley Point C, qui ouvrira ses portes en juin 2026 à Somerset, pour un coût pouvant atteindre 23 milliards de livres sterling.

EDF Energy possède Hinkley Point C aux côtés de sept autres centrales nucléaires au Royaume-Uni, ainsi que trois parcs éoliens, une centrale au charbon, une centrale à cycle combiné à turbine à gaz et plus encore.

L’entreprise publique française gère 5,7 millions de comptes clients au Royaume-Uni, fournissant un cinquième de la puissance du Royaume-Uni.

Les ministres français ont récemment menacé de couper l’alimentation électrique des foyers britanniques en raison des désaccords post-Brexit sur les droits de pêche français dans la Manche.

Le secrétaire d’État français Clément Beaune a déclaré que la France était prête à couper l’approvisionnement énergétique britannique à titre de mesure punitive après que le gouvernement britannique ait refusé des licences de pêche à une minorité de bateaux français qui ne fournissaient pas de preuves suffisantes d’une histoire de pêche dans les eaux britanniques.

Il a déclaré: « Nous défendons nos intérêts, nous le faisons gentiment et avec diplomatie, mais quand cela ne fonctionne pas, nous prenons des mesures.

« Les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni dépendent de nous pour leur approvisionnement énergétique.

« Ils pensent qu’ils peuvent vivre seuls et dénigrer l’Europe, et parce que cela ne fonctionne pas, ils se livrent à la surenchère, de manière agressive. »

Pour tenter de défendre ses propos, M. Beaune a déclaré que son pays devait utiliser « le langage de la force » car « c’est la seule langue que ce gouvernement britannique comprend ».

En mai, le HMS Tamar et le HMS Severn de la Royal Navy ont monté la garde à Jersey après que la France a menacé de couper son électricité – dont 95% auraient été importés d’EDF.

Hinkley Point C fournira sept pour cent de l’électricité totale du Royaume-Uni et alimentera jusqu’à six millions de foyers.

Avec une présence substantielle sur le marché britannique de l’énergie, le gouvernement français a le pouvoir de menacer de couper l’électricité.

Le Dr Paul Dorfman de l’UCL Energy Institute a déclaré que le Brexit Grande-Bretagne « continuera à dépendre, politiquement, culturellement, technologiquement et en termes d’énergie » d’autres pays, car actuellement quatre des « Big Six » fournisseurs d’énergie au Royaume-Uni sont étrangers. possédé.

En conséquence, Boris a appelé à rendre la Grande-Bretagne «autosuffisante» en matière de production d’énergie alors qu’elle vise à être Net-Zero d’ici 2050.

