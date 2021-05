Sondage: gardez-vous la rotation automatique activée sur votre téléphone?

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

La rotation automatique est l’une des fonctionnalités les plus anciennes des smartphones d’aujourd’hui, permettant aux téléphones de déplacer automatiquement les applications et les menus entre l’orientation portrait et paysage lorsque l’appareil est tourné en conséquence.

De nombreux smartphones incluent une bascule de rotation automatique dans la section des paramètres rapides de la nuance de notification (comme indiqué ci-dessus), vous permettant d’activer ou de désactiver la rotation automatique en un clin d’œil. Mais gardez-vous la rotation automatique activée sur votre téléphone? Faites-le nous savoir via le sondage en bas de page.

Nous parlons spécifiquement de savoir si vous utilisez la bascule de rotation automatique à l’échelle du système dans la nuance de notification ou dans le menu des paramètres. Par conséquent, si votre téléphone est configuré pour une rotation automatique uniquement lors de la visualisation de photos et de vidéos, vous pouvez voter “non”.

Nous avons également vu des versions et des skins Android récents inclure une petite icône de rotation dans le coin de l’écran lorsque l’appareil détecte que son orientation a changé. Appuyez sur cette icône pour faire pivoter l’écran en conséquence. Encore une fois, cela ne compte pas comme l’utilisation de la bascule de rotation automatique à l’échelle du système vue dans le menu déroulant ou la page des paramètres.

Vous pouvez nous donner votre vote via le sondage ci-dessous et laisser un commentaire si vous avez autre chose à partager.

Chargement du sondage