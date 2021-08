SONDAGE Green Britain : Dépenserez-vous 10 000 £ pour aider vos petits-enfants à survivre au changement climatique ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

Grèce : des maisons détruites alors que les incendies continuent de faire rage

Les dirigeants du monde entier ont été profondément ébranlés par le rapport déchirant du GIEC publié lundi. Le rapport rassemble les conclusions de milliers de scientifiques à travers le monde, qui ont tous exhorté les dirigeants à mettre en œuvre des changements tangibles pour réduire les émissions de carbone dès que cela est humainement possible.

Pendant des années, les scientifiques ont averti que si le réchauffement climatique dépasse 1,5 degré, nous ressentirons les impacts des conditions météorologiques extrêmes et des pénuries alimentaires mortelles dans tous les coins du monde.

Dans un communiqué de presse, le GIEC a écrit que le nouveau rapport a montré “à moins qu’il n’y ait des réductions immédiates, rapides et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à près de 1,5°C ou même 2°C sera hors de portée”.

Ils ont déclaré : « Beaucoup des changements observés dans le climat sont sans précédent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d’années, et certains des changements déjà enclenchés, tels que l’élévation continue du niveau de la mer, sont irréversibles. »

Le GIEC lance un appel URGENT aux familles pour qu’elles prennent des mesures concrètes et réduisent leur empreinte carbone (Image : .)

À la mi-juillet, les effets du changement climatique sont devenus bien trop réels et certainement trop près de chez nous, car 200 personnes ont été annoncées mortes en Allemagne après des inondations extrêmes, et 700 autres ont été blessées.

La même semaine, en Chine, 300 autres personnes ont été tuées lors des pluies les plus abondantes depuis plus de 60 ans, piégeant les enfants dans les écoles et les navetteurs dans des rames de métro verrouillées.

Aujourd’hui, la Grèce est détruite par des incendies de forêt, tuant des habitants et des pompiers et détruisant le parc national le plus important du pays, après la pire vague de chaleur en 30 ans.

Pour éviter les pires catastrophes, chaque pays du monde doit atteindre la valeur nette zéro d’ici 2050.

Si le monde entier atteignait zéro net, le réchauffement climatique s’arrêterait, car les gaz à effet de serre entrant dans l’atmosphère seraient compensés par les gaz à effet de serre nettoyés de l’atmosphère, par exemple par la photosynthèse des forêts.

Les décideurs politiques de la fonction publique et d’autres administrations gouvernementales à travers le monde cherchent à apporter des changements urgents à la façon dont les citoyens vivent leur vie quotidienne, dans le but d’atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050 et de ralentir la destruction du climat.

Ces politiques telles que la mise au rebut des voitures à essence, des voitures diesel et des chaudières à gaz, ainsi qu’encourager les gens à manger moins de viande, auront un impact direct sur les familles ordinaires.

Les Britanniques s’insurgent souvent contre ces changements de politique et résistent à changer le statu quo de peur que cela leur coûte une petite fortune.

Mais ces changements ne sont pas aussi coûteux que beaucoup de gens le pensent et, collectivement, ils sont absolument essentiels aux efforts mondiaux pour sauver la planète.

Alors, êtes-vous prêt à apporter des changements réels à votre vie à partir d’ici afin de faire votre part et d’essayer de sauver la planète pour les générations futures ? Faites entendre votre voix en votant dans notre sondage et en commentant ci-dessous.

Si vous emménagez dans une nouvelle maison, vous pouvez choisir d’installer une chaudière à condensation à énergie verte pour exactement le même coût qu’une chaudière à gaz traditionnelle, ce qui est vraiment mauvais pour l’environnement.

Les chaudières à condensation vont de 500 £ à 1 700 £ par rapport à la chaudière à gaz qui se vend en moyenne 1 000 £.

Chaque coin du monde connaîtra de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles (Image: .)

Le coût moyen d’une voiture électrique non de luxe (c’est-à-dire pas une Tesla) est de 26 965 £ au Royaume-Uni, mais en février 2018, le coût moyen d’une voiture non électrique était de 33 559 £ selon Car Dealer Magazine et ce chiffre n’a fait qu’augmenter. .

L’une des voitures les plus populaires au Royaume-Uni est la Volkswagen Golf qui se vend en moyenne 35 000 £.

Un autre obstacle majeur au changement climatique est la quantité de viande que nous consommons et la quantité d’énergie nécessaire pour la produire.

En fait, le bétail et ses sous-produits représentent au moins 32 000 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an, soit 51 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Les vaches, les moutons et les chèvres ont quatre estomacs et libèrent du méthane par des rots et des flatulences. Une vache peut produire jusqu’à 200 kg de méthane par an, et le méthane a un potentiel de réchauffement planétaire 86 fois supérieur à celui du CO2.

La quantité moyenne de viande consommée par personne au Royaume-Uni est presque le double de la moyenne mondiale, à 226 g par jour.

Si ce chiffre diminuait de moitié, grâce à un effort consciencieux de toutes les familles du Royaume-Uni mangeant davantage de repas à base de légumes, alors le pays serait en bonne voie pour atteindre le zéro net.

Une autre façon de faire votre part est d’acheter des vêtements qui n’ont pas été fabriqués dans une usine bon marché qui pompe du CO2 dans l’air comme une affaire de personne, et d’acheter des vêtements d’occasion.

L’industrie de la mode est l’un des plus gros pollueurs au monde, battu seulement par l’industrie de la viande et l’industrie pétrolière. Le monde achète plus de 80 milliards de vêtements chaque année, dont la plupart finissent par être mis en décharge ou incinérés dans l’atmosphère.

De plus, pour 6 500 £, une maison familiale moyenne peut installer des panneaux solaires, ce qui vous profite économiquement à long terme, car vous économisez en moyenne 653 £ par an sur les factures d’énergie.

Enfants évacués lors des inondations en Chine qui ont fait 300 morts (Image : .)

Un porte-parole du GIEC a déclaré : « La stabilisation du climat nécessitera des réductions fortes, rapides et soutenues des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte de zéro émission nette de CO2. Limiter les autres gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, en particulier le méthane, pourrait avoir des avantages à la fois pour la santé et le climat. »

Donc qu’est ce que tu vas faire? Rien? Selon des scientifiques de renommée mondiale, rien n’est plus une option si vous vous souciez de la survie des générations futures.

Il est temps de se demander à quoi ressemblera la vie de nos petits-enfants à 50 ans.

Pour 10 000 £, vous pourriez apporter un certain nombre de changements écologiques à votre mode de vie au cours des 20 prochaines années, ce qui réduirait votre empreinte carbone – et si chaque famille du Royaume-Uni s’y joignait, l’impact positif sur l’avenir de ce pays serait phénoménal.

Serez-vous capable de dire à votre famille que vous avez fait de votre mieux pour apporter de vrais changements dans votre propre vie pour être plus verte ? Dites-nous ce que vous avez fait au cours des dernières années pour réduire votre empreinte carbone dans la section commentaires.