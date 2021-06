Sondage : jouez-vous aux jeux Apple Arcade ? Si oui, sur quelles plateformes ?

Apple Arcade a annoncé hier qu’il allait bientôt ajouter trois jeux classiques iOS : Angry Birds, Alto’s Odyssey et Doodle God. Avec cette nouvelle approche sur la plateforme, jouez-vous plus à des jeux d’arcade ? Si oui, sur quelles plateformes ?

En avril, quand Apple a annoncé que plus de 30 jeux iOS classiques arriveraient sur Apple Arcade, aux côtés de FANTASIAN, j’ai écrit que la plate-forme était passée d’un flop potentiel à un succès probable. Voici ce que j’ai dit alors :

Si Apple ne savait pas comment continuer avec Apple Arcade, il vient de trouver la bonne stratégie : les classiques iOS. J’attends avec impatience qu’Apple propose des jeux encore plus classiques, tels que Angry Birds et, qui sait, peut-être la trilogie Infinite Blade. Avec cette nouvelle approche, Apple incite les gens à repenser l’abonnement à Apple One pour profiter d’iCloud, d’Apple TV+, d’Apple Music et d’Arcade dans un seul abonnement.

Bien sûr, Apple n’a pas apporté la trilogie Infinite Blade et ne le fera probablement pas puisque la franchise appartient à Epic, mais Angry Birds: Reloaded est juste au coin de la rue. Le fait est que je pensais que ces nouveaux jeux classiques me feraient jouer à plus de jeux Apple Arcade, et ils ne l’ont pas fait.

Dans un sondage réalisé auprès de nos lecteurs, je suis minoritaire. Plus de 40% d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient déjà abonnés à Apple Arcade et jouaient encore plus de jeux après l’annonce des jeux classiques iOS.

Bien que je sois abonné à Apple Arcade avant Apple One, au cours des derniers mois, j’ai joué de moins en moins de jeux. Encore une fois, je me dis que les nouveaux jeux Angry Birds et Alto’s Odyssey vont sûrement me faire utiliser davantage la plateforme. Mais le feront-ils ?

Une autre question que je souhaite poser à nos lecteurs est la suivante : sur quelle plate-forme jouez-vous habituellement aux jeux Apple Arcade ? Je les joue toujours sur iPhone et parfois sur iPad. J’ai déjà essayé de jouer sur Apple TV 4K et sur Mac, mais je n’ai pas du tout apprécié. Contrairement aux titres exclusifs d’Apple Arcade, tous les jeux classiques ne sont pas disponibles sur toutes les plateformes d’Apple.

Avec l’Apple TV prenant désormais en charge les contrôleurs PlayStation et Xbox, jouez-vous à plus de jeux Apple Arcade sur le téléviseur ? Les Macs M1 améliorent-ils l’expérience ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Participez à notre sondage

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :