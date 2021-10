Sondage : la majorité des Américains pensent que la menace COVID-19 devient moins sérieuse

La majorité des Américains pensent que la menace du coronavirus devient moins sérieuse, et une pluralité pense que le président Joe Biden et les responsables de la santé du gouvernement comme le Dr Anthony Fauci ne veulent pas que les blocages se terminent, selon un nouveau sondage mené par la Convention des États Action en partenariat avec The Trafalgar Group.

« Malgré le fait que Big Media et Big Tech travaillent sans relâche pour supprimer la vérité, ce sondage révèle que la plupart des Américains ne sont pas dupes du tout », a déclaré Mark Meckler, président de Convention of States Action. « Ils voient clairement que la pandémie est sur une tendance à la baisse, et ils comprennent également que le président Biden et le Dr Fauci n’ont pas l’intention d’assouplir les restrictions et les mandats », »

Selon le sondage, 63,1% des électeurs probables pensent que la menace du coronavirus devient moins sérieuse, avec 25,9% disant qu’elle est beaucoup moins sérieuse, contre 26,1% qui disent qu’elle devient plus sérieuse. Près de 11% ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs.

Parmi les personnes interrogées, les électeurs indépendants étaient la plus grande majorité qui ont déclaré que cela devenait moins grave, représentant 74,5%, suivis par 71,5% des républicains et 48,9% des démocrates.

De même, une pluralité d’électeurs, 47%, dirigée par des indépendants et des républicains, pensent que le président et Fauci ne veulent pas que les restrictions et les mandats liés au COVID-19 prennent fin. La majorité étaient des républicains, 69,2%, suivis par 51,2% d’indépendants et 26% de démocrates.

Le sondage intervient après que l’Arizona a été le premier État à poursuivre l’administration Biden au sujet du décret de Biden exigeant que les employeurs privés exigent que leurs employés reçoivent le vaccin COVID-19 ou soient potentiellement licenciés, ce qui a un impact sur plus de 80 millions d’Américains.

Le mandat n’est pas en vigueur car aucune règle fédérale n’a été émise par l’intermédiaire de l’agence responsable de sa mise en œuvre. Plus de 24 procureurs généraux républicains ont déclaré qu’ils combattraient le mandat, affirmant qu’il était « catastrophique et contre-productif » et qu’il tuerait des emplois dans leurs États.

Pourtant, des employés à travers les États-Unis ont déjà été licenciés ou poursuivis pour avoir menacé d’être licenciés pour avoir refusé de se conformer au mandat, et les hôpitaux, les services de police et les compagnies aériennes signalent un nombre record d’employés quittant le travail à un moment où l’économie n’a toujours pas n’a pas rebondi depuis les blocages de l’année dernière.

L’enquête a été menée entre le 7 et le 10 octobre auprès de 1 083 électeurs probables et a une marge d’erreur de 2,98 pour cent.