AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les cotes d’approbation de Kamala Harris continuent de chuter alors que son bureau fait face à une multitude de rapports négatifs et à plusieurs collaborateurs quittant l’administration.

Selon un nouveau sondage de Rasmussen Reports, seuls 39% des électeurs potentiels ont une impression favorable de Harris, avec un énorme 57% déclarant avoir une opinion défavorable d’elle.

« Harris est encore plus sous l’eau parmi ceux qui ont une opinion bien arrêtée d’elle. Alors que 19% des électeurs potentiels déclarent avoir une opinion très favorable du vice-président, la moitié (50%) de tous les répondants déclarent avoir une impression très défavorable », a rapporté le New York Post.

La semaine dernière, Symone Sanders, conseillère principale de Harris et son porte-parole en chef, a annoncé qu’elle quitterait la Maison Blanche à la fin de l’année.

« Symone a servi honorablement pendant 3 ans. D’abord en tant que membre précieux de la campagne présidentielle du président 2020, puis en tant que membre de son équipe de transition et maintenant assistant adjoint du président et conseiller principal/porte-parole en chef du vice-président », a déclaré la Maison Blanche.

Le responsable a déclaré que Sanders, 31 ans, « travaillera jusqu’à la fin de l’année ».

Symone Sanders, porte-parole en chef et conseiller principal du vice-président Kamala Harris, quitte l’administration Biden à la fin de l’année, selon une source proche de la décisionhttps://t.co/DD8Vbdo36p – CNN Breaking News (@cnnbrk) 2 décembre 2021

Il y a encore plus de chaos à la Maison Blanche à la suite d’informations faisant état d’une grave querelle entre Kamala Harris et Joe Biden.

Ashley Etienne, responsable de la communication de Harris, a quitté son poste à la Maison Blanche pour « poursuivre d’autres opportunités », rapporte Vanity Fair.

Etienne – un ancien membre du personnel de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et de l’ancien président Barack Obama – a rejoint l’équipe de Harris peu de temps après les élections de 2020.

« Ashley est un membre apprécié de l’équipe du vice-président qui a travaillé sans relâche pour faire avancer les objectifs de cette administration », a déclaré le responsable. « Elle quitte le bureau en décembre pour poursuivre d’autres opportunités. »

La directrice des communications de Kamala Harris, Ashley Etienne, QUITTE son équipe https://t.co/kZuQr8bHln – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 18 novembre 2021

🚨La directrice des communications de Kamala Harris, Ashley Etienne, partant après des informations faisant état de tensions entre les assistants de Biden et le bureau du vice-président. Ashley Etienne est-elle celle qui divulgue des informations selon lesquelles Biden et son équipe sont racistes et sexistes ? pic.twitter.com/86oh4IWD5c – Alexander Higgins (@kr3at) 18 novembre 2021

Des rumeurs circulent selon lesquelles l’administration Biden envisage au moins l’idée de remplacer Harris en tant que vice-président et de la nommer pour siéger à la Cour suprême des États-Unis.

Les initiés de la Maison Blanche brossent un tableau du chaos total et du mécontentement entre Biden et Harris, selon CNN.

« Kamala Harris est un leader mais n’est pas mis en position de diriger », a déclaré un des principaux donateurs démocrates. « [Biden] devrait la mettre dans des positions pour réussir, par opposition à mettre des poids sur elle. Si vous lui donniez la possibilité d’intervenir et de l’aider à diriger, cela vous renforcerait et renforcerait le parti.

Le rapport de CNN affirme également qu’il y a une rumeur selon laquelle Biden a envisagé de renvoyer complètement Harris de la vice-présidence et de la nommer à un poste vacant à la Cour suprême.

« Ce bavardage a déjà atteint les plus hauts niveaux de l’orbite de Biden, selon une personne qui l’a entendu », a rapporté CNN.

Le rapport de CNN affirme que les alliés de Biden dans l’administration ont évité de traiter avec Harris parce qu’ils voient «un dysfonctionnement enraciné et un manque de concentration» de sa part.

« Elle est perçue comme étant dans une position si faible que les principaux démocrates à Washington et à l’extérieur ont commencé à spéculer en privé, se demandant pourquoi la Maison Blanche lui a permis de devenir si entravée dans la conscience publique, du moins comme ils le voient, », indique le rapport. « Les républicains et les médias de droite ont fait de Harris une cible politique dès le moment où elle a été choisie pour le ticket. Et le racisme et le sexisme implicites ont été constants. »

Les alliés de Harris ont essentiellement accusé les membres du cercle de Biden d’être racistes pour ne pas l’avoir défendue.

Un ancien membre du personnel de Harris, qui s’est entretenu avec des assistants actuels et des alliés de Harris, a déclaré: «Il est difficile de manquer l’énergie spécifique que la Maison Blanche apporte pour défendre un homme blanc, sachant que Kamala Harris a passé près d’un an à prendre beaucoup de coups. que l’aile ouest ne voulait pas se prendre.

Le MSM rattrape enfin son retard sur la guerre des ombres de la Maison Blanche ! Bienvenue à la fête pic.twitter.com/VXE8AYyip3 – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 15 novembre 2021

Au cours de l’été, une nouvelle enquête a révélé que plusieurs stratèges démocrates sont alarmés par la baisse des chiffres des sondages de Harris et se demandent si elle nuirait réellement au parti lors des élections de mi-mandat de 2022.

Harris étant si impopulaire, les stratèges craignent qu’elle ne puisse pas aider les démocrates lors de la campagne électorale de novembre prochain.

Harris est devenu le vice-président le plus impopulaire après six mois d’administration depuis au moins les années 1970.