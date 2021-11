Sondage : la plupart des Américains pensent que le projet de loi « Reconstruire en mieux » de Biden leur fera du mal, ne les aidera pas

Publicité



Alors que les factions démocrates en conflit se chamaillent pour tenter de faire adopter une version du plan «Build Back Better» du président Joe Biden de plusieurs billions de dollars, une nouvelle enquête révèle qu’une majorité d’Américains ne sont pas vraiment enthousiastes à propos de la législation en premier lieu. .

En fait, la plupart pensent que le projet de loi leur nuit plutôt qu’il ne les aide, ce qui pourrait être le reflet d’une campagne de marketing inefficace menée par la Maison Blanche et les dirigeants démocrates. Et cela inclut également la mesure d’infrastructure de 1 500 milliards de dollars du président, qui a en fait été négociée de manière bipartite.

Le Blaze rapporte :

Selon un nouveau sondage ABC News/Ipsos publié dimanche, le soutien du public aux projets de loi du président Joe Biden visant à augmenter les dépenses d’infrastructure et de programmes sociaux s’est estompé.

L’enquête a révélé que 32% des Américains pensent que les factures de dépenses nuiraient à des gens comme eux si elles devenaient loi, tandis que 25% ont déclaré qu’elles pensaient que les factures les aideraient. Près des deux tiers (64%) des républicains pensent que les projets de loi feraient du mal à des gens comme eux, et 29% des indépendants ressentent la même chose. Bien qu’il s’agisse du cadre principal de la présidence de Biden, moins de la moitié des démocrates (47%) pensent que les deux projets de loi les aideraient.

Des sondages antérieurs d’autres points de vente indiquent un enthousiasme tout aussi tiède (au mieux) pour les deux énormes factures de dépenses.

« Un sondage CBS News du début du mois a révélé que 36% des personnes interrogées ont déclaré que cela les aiderait, ainsi que leur famille, contre 33% qui ont déclaré que cela nuirait à leurs proches », a ajouté The Blaze.

En outre, le sondage a révélé que près de huit répondants sur dix (79 %) ont déclaré que les niveaux actuels d’inflation étaient dus aux problèmes actuels de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, tandis que 66 % ont déclaré qu’ils blâmaient les politiques de l’administration Biden.

« Et lorsqu’on les a interrogés sur les causes potentielles de l’inflation en ce moment, les deux tiers ont cité la politique du gouvernement américain », a rapporté CBS News.

Seuls 37% ont déclaré qu’ils pensaient que Biden et la majorité démocrate du Congrès se concentraient vraiment sur les questions qui les intéressent le plus, a noté The Blaze.

D’autres sondages récents montrent également que la popularité de Biden, même parmi les démocrates, s’effondre. Un sondage de NBC News publié ce week-end a révélé que le taux d’approbation du président avait plongé à seulement 42%, et de plus, un étonnant 71% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que le pays était sur la mauvaise voie, dont 48% de démocrates.

Voici quelques conclusions clés :

« De plus, l’enquête révèle que 7 adultes sur 10, dont près de la moitié des démocrates, pensent que la nation va dans la mauvaise direction, ainsi que près de 60% qui considèrent négativement la gestion de l’économie par Biden neuf mois seulement après le début de sa présidence. » « … le GOP bénéficie d’un avantage d’enthousiasme significatif à ce stade du cycle électoral, avec 69% des républicains exprimant un niveau élevé d’intérêt pour les mi-mandats (sur une échelle de 1 à 10), contre 58% des démocrates qui détiennent le même niveau d’intérêt. « Lorsqu’on leur demande quel parti gère le mieux des problèmes particuliers, les républicains détiennent des avantages à deux chiffres sur la sécurité des frontières (de 27 points), l’inflation (24 points), la criminalité (22 points), la sécurité nationale (21 points), l’économie (18 points) et être efficace et faire avancer les choses (13 points).

«Nous avons un tout nouveau sondage NBC News ce matin avec toujours des nouvelles effrayantes pour les démocrates. Le message global est que les Américains ont perdu leur optimisme pour le pays », a déclaré dimanche l’animateur de « Meet the Press » de NBC News, Chuck Todd.

« Au moins, ils l’ont fait maintenant. Seulement 22 % des adultes disent que nous allons dans la bonne direction. Un choquant 71% disent que nous sommes sur la mauvaise voie et cela inclut une quasi-majorité de démocrates qui le disent. Le taux d’approbation du président Biden s’élève à un lamentable 4% contre 54% qui désapprouvent », a-t-il ajouté.

«Il y a deux mois, le président Biden était en territoire positif. Qu’est-ce qui fait baisser les chiffres du président ? Regardez cet ensemble de chiffres, seulement 37% disent qu’il a la capacité de gérer une crise contre une majorité qui dit qu’il n’en a pas. 37% disent également qu’il est compétent et efficace en tant que président. 50% en désaccord avec cette description. De plus, les républicains, croyez-le ou non, ont des avances à deux chiffres en matière de sécurité aux frontières, d’inflation », a poursuivi Todd.