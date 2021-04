Sondage: la plupart des électeurs soutiennent la réforme de la police et pensent que Derek Chauvin est coupable du meurtre de George Floyd

Environ un an après le début d’un bilan national sur la violence policière et le racisme envers les Noirs américains, le soutien aux réformes reste fort – tout comme la confiance dans la police, selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

Les données interviennent alors que le procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui a été accusé de meurtre dans la mort de George Floyd, a suscité de nouvelles discussions sur la manière dont la police doit encore changer.

Selon l’enquête Vox / Data for Progress, menée entre le 2 et le 5 avril sur 1209 électeurs probables, une majorité d’électeurs aimeraient voir les législateurs adopter au Congrès des réformes de la police qui sont bloquées depuis des mois: presque toutes les dispositions clés des démocrates Le projet de loi sur la réforme de la police – le George Floyd Justice in Policing Act – a une majorité de soutien des électeurs, y compris une interdiction fédérale des étranglements (71%), des caméras corporelles obligatoires pour les agents fédéraux (84%), une interdiction du profilage racial (71%) , et la fin de «l’immunité qualifiée» pour les agents dans les affaires judiciaires (59 pour cent).

Ethan Winter / Données pour le progrès

Ces chiffres sont cohérents avec le soutien que bon nombre de ces réformes ont également reçu en juillet 2020, selon une enquête menée par la School of Public Policy de l’Université du Maryland l’été dernier.

Une majorité de gens pensent également que les forces de l’ordre sont racistes: 52% conviennent que la police est plus susceptible d’utiliser la force meurtrière contre les Noirs américains que les Américains blancs, bien que cela varie selon le parti et la race. Quatre-vingt-quatre pour cent des démocrates le croient, contre 45 pour cent des indépendants et 24 pour cent des républicains. Quatre-vingt pour cent des Noirs américains, contre 61 pour cent des Latino-américains et 46 pour cent des Américains blancs sont également d’accord avec cette déclaration.

Dans le même temps, la confiance dans la police est encore relativement forte: 63% des gens disent que la plupart des agents peuvent faire confiance, un chiffre comparable aux 70% qui ont dit la même chose dans un sondage Data for Progress de juin 2020, bien qu’il varie considérablement d’un pays à l’autre. groupe, race et âge. Seulement 48 pour cent des démocrates disent que la police peut faire confiance, contre 78 pour cent des républicains; pendant ce temps, 32% des Noirs américains et 38% des Latino-américains disent la même chose, contre 72% des Américains blancs. Les plus jeunes, eux aussi, sont beaucoup moins susceptibles de faire confiance à la police: à peine 30% des personnes âgées de 18 à 29 ans font confiance à la police, contre 73% de celles qui ont 45 ans et plus.

Les résultats de l’enquête indiquent que le soutien aux réformes de la police n’a pas faibli depuis l’année dernière – ce qui pourrait pousser les législateurs à faire quelque chose ce trimestre – bien qu’ils révèlent également que le maintien de l’ordre en tant qu’institution a encore beaucoup de confiance résiduelle, surtout parmi les Américains blancs.

La plupart des gens réallouent une partie du financement de la police pour les services de santé mentale

En plus du soutien aux réformes fédérales, la plupart des électeurs semblent soutenir les changements qui pourraient se produire au niveau local, où de nombreuses décisions policières sont prises. «Sur près de 18 000 organismes d’application de la loi aux États-Unis, une douzaine environ sont fédéraux», a expliqué l’allemand Lopez de Vox. «C’est donc au niveau local et au niveau de l’État que les réformes peuvent et doivent avoir lieu.»

De nombreux militants font pression pour des changements plus radicaux que ceux couverts par la législation du Congrès jusqu’à présent, y compris le «détachement de la police», qui est essentiellement la réaffectation des ressources des forces de l’ordre à d’autres services sociaux. Une majorité d’électeurs interrogés est en faveur d’une réallocation: 63% conviennent qu’une partie du financement devrait être transférée des services de police pour créer une nouvelle agence de premiers répondants qui se concentre sur les besoins liés à la santé mentale et à la toxicomanie, y compris 83% des démocrates, 60% des indépendants et 43 pour cent des républicains.

Déjà, certaines villes des États-Unis, dont San Francisco, Minneapolis et Austin, ont commencé à réduire leurs budgets annuels de la police, transférant une partie de ce financement pour aider à tout fournir, de l’assistance en santé mentale aux services médicaux d’urgence, en réponse à la pression des militants. Selon ce sondage, des efforts comme ceux-ci bénéficient d’un fort soutien du public – faisant écho aux conclusions d’un sondage PerryUndem 2020 couvert par Anna North de Vox, qui a révélé que le soutien à de tels changements variait en fonction de la façon dont ils étaient enquêtés.

Les résultats de l’enquête Data for Progress / Vox diffèrent, cependant, d’un sondage réalisé en mars 2021 par USA Today / Ipsos, qui a révélé que 18% des personnes soutenaient le mouvement «défund the police» lorsqu’on leur a demandé explicitement à ce sujet, et 43% des les gens ont appuyé la réorientation du financement de la police vers les services sociaux.

Le sondage Data for Progress a interrogé les répondants sur un autre problème policier dans les nouvelles: le procès pour meurtre de Derek Chauvin. La plupart des personnes interrogées disent qu’il devrait être reconnu coupable de son rôle dans la mort de George Floyd: 68% des gens pensent de cette façon, dont 91% des démocrates, 63% des indépendants et 46% des républicains.

Le maintien de l’ordre continuera d’être au centre de l’attention dans les mois à venir: le procès de Chauvin durera quelques semaines avant que le jury ne rende un verdict, et le Congrès devrait à nouveau envisager une réforme de la police. Ensuite, il y a l’anniversaire de la mort de Floyd en mai, au cours duquel les Américains peuvent réfléchir au chemin parcouru par le comté depuis le début du mouvement massif de justice sociale de l’année dernière.