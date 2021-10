Sondage : La série Google Pixel 6 est-elle chaude ou non ?

Eric Zeman / Autorité Android

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont finalement été lancés, après des mois de fuites et le vidage d’informations de Google plus tôt cette année. Il s’agit également d’une version marquante pour la société Mountain View à bien des égards.

Les nouveaux téléphones arborent tous deux un chipset interne pour la première fois, au lieu d’utiliser un chipset du partenaire de longue date Qualcomm. Ce nouveau processeur intègre également le silicium d’apprentissage automatique de Google, utilisé pour tout, de la dictée hors ligne à la photographie.

En parlant de photographie, nous obtenons également un matériel de caméra amélioré pour la première fois depuis des années, le Pixel standard gagnant un combo de caméra arrière ultra-large 50MP principal + 12MP. Pendant ce temps, le Pixel 6 Pro apporte un appareil photo périscope 48MP 4X à la mêlée, marquant la première fois qu’un téléphone Pixel dispose d’un système de triple caméra arrière.

Ces derniers Pixels offrent également une charge filaire plus rapide (jusqu’à 30 W), des batteries plus grosses, une charge sans fil, une résistance à l’eau/à la poussière et des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Donc, beaucoup de cases sont cochées ici.

Le prix de départ de 599 $ semble également être un prix plutôt intéressant, positionnant le Pixel standard par rapport aux Galaxy S20 FE et Xiaomi Mi 11. Mais que pensez-vous de la série Pixel 6 ? Faites-le nous savoir en remontant notre sondage plus haut dans la page.