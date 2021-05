Sondage: La smartwatch Wear OS de Samsung a-t-elle besoin d’un processeur plus rapide?

Cadran personnalisable MyFace sur la Samsung Galaxy Watch Active 2

La montre intelligente Wear OS de Samsung serait la Galaxy Watch Active 4.Elle comprendrait une nouvelle puce de 5 nm et un nouveau design avec des lunettes plus minces.A-t-elle vraiment besoin d’un nouveau matériel pour réussir?

Des rumeurs circulent déjà autour de la smartwatch Samsung Wear OS prévue quelques heures à peine après son annonce. 9to5Google rapporte que le célèbre leaker Ice Universe prétend avoir des détails sur les nouveaux bracelets, y compris une mise à niveau significative des performances.

L’appareil Wear OS sera la Galaxy Watch Active 4 (non, il n’y a jamais eu d’Active 3) et utilisera un «nouveau processeur 5 nm», bien que le pronostiqueur n’ait pas dit quelle puce exacte Samsung utiliserait. Il aurait des lunettes rétrécies, du verre plat et une «excellente texture de cadre» qui pourrait impliquer un alliage de titane.

Roland Quandt de WinFuture a également déclaré que Samsung proposerait une variante en aluminium et en acier inoxydable pour sa montre Wear OS.

Nous traiterions la rumeur avec prudence lorsqu’il n’y a pas de preuves à l’appui, même si Ice Universe a de bons antécédents. Cependant, cela soulève une question: pensez-vous que la montre Samsung Wear OS doit utiliser un processeur plus rapide que les montres précédentes? Faites-nous savoir dans notre sondage ci-dessous.

Il y a un cas convaincant à faire pour une nouvelle puce. Bien que vous n’appeliez pas la Galaxy Watch 3 lente, elle utilise toujours une puissance de traitement relativement ancienne qui ne se compare pas bien à des rivaux comme l’Apple Watch et pourrait créer une mauvaise impression de la plate-forme de Google. Un nouveau processeur aiderait non seulement Samsung à surpasser la majorité des montres Wear OS sur le marché, mais pourrait également offrir une longue durée de vie de la batterie, ce qui a souvent été un problème pour les appareils portables alimentés par Google.

Cependant, les nouveaux processeurs ne sont pas toujours bénéfiques. Une technologie mise à jour pourrait augmenter les prix et pousser Samsung hors de la concurrence avec une horde d’appareils Wear OS abordables. Le matériel existant donne également à l’entreprise une chance d’optimiser pour le matériel familier. On peut soutenir que Samsung n’a besoin que d’offrir des performances «assez bonnes» – c’est le logiciel qui fera ou cassera ce produit.

Quelle que soit votre position, n’hésitez pas à expliquer votre réponse au sondage dans les commentaires ci-dessous.