Sondage : Lancement des jeux en ligne N64 et Sega Genesis sur Nintendo Switch aujourd’hui – Lequel jouerez-vous en premier ?

Aujourd’hui voit le lancement du pack d’extension pour Nintendo Switch Online, une extension du service d’abonnement actuel qui ajoute une bibliothèque de titres Nintendo 64 et Sega Genesis / Mega Drive, ainsi que le prochain Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise DLC .

Les avis peuvent être partagés quant à la qualité de cette affaire, mais tout un tas de classiques 16 et 64 bits seront bientôt jouables sur Switch, et – malgré les gémissements de notre portefeuille – la chance de jouer à Banjo-Kazooie et F-Zero X sur du matériel moderne (tous deux à venir « bientôt » plutôt que de tomber au lancement) est certainement un motif de célébration.

Mais par où commencer ? Eh bien, les lecteurs de Nintendo Life ont déjà eu leur mot à dire et ont classé chaque jeu NSO Nintendo 64 et chaque jeu NSO Sega Mega Drive en termes de qualité. MAIS avec la petite bibliothèque de jeux disponibles, vous êtes peut-être impatient de jouer à quelque chose que vous n’avez pas encore parcouru des milliers de fois (bonjour, Sonic 2). Peut-être êtes-vous intrigué d’essayer Winback ou de plonger dans Phantasy Star IV pour la première fois ?

Faites-nous savoir ci-dessous avec quels jeux de lancement vous inaugurerez vos applications en ligne Nintendo 64 et Sega Genesis Nintendo Switch aujourd’hui (ou, techniquement, demain au Japon et en Europe).

